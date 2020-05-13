За работу на удаленке без согласия руководства могут уволить

Работник, решивший работать из дома после снятия режима нерабочих дней и региональных противоэпидемиологических ограничений, может быть уволен за прогул.

Режим работы в организации после окончания пандемии должно определять руководство, пишет «Российская газета».

Сейчас режим нерабочих дней снят, но во многих регионах сохранились ограничения. Так что пока для многих удаленных работников ничего не изменилось. Тем не менее тот тревожный час, когда начальник позвонит и скажет «приходи, хочу тебя видеть», все ближе. Есть ли у работника право сказать «нет, я лучше из дома поработаю»? Увы, нет.

Не всем нравится работать дома и кто-то будет рад, что можно вернуться на работу.

Как только руководство компании издаст приказ о возврате к обычному режиму работы, все сотрудники обязаны подчиниться. Впрочем, у работника есть право обратиться с просьбой оставить его на удаленном режиме. Но последнее слово здесь за работодаталем. Если и начальнику, и сотруднику удобно, они могут оставить все, как есть.

При этом эксперты советуют подписать дополнительное соглашение, разрешающее человеку работать дистанционно. Такой документ в том числе защитит работника: если у начальства изменится настроение, никто не сможет обвинить человека в прогуле, мол, сидел дома самовольно.