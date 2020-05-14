Очереди в ПФР по всей стране за выплатами в 10 тысяч. Толпы людей, никаких дистанций

Анонсированные Путиным 11 мая выплаты на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч положили сайт госуслуг и создали очереди в отделения ПФР по всей стране.

Это разовая выплата, всем семьям, где есть дети от 3 до 16 лет. Правда, Минтруд сразу же разъяснил, что это для детей до 15 лет включительно. Для 16 лет уже не положено.

В итоге, вот так выглядели очереди, к примеру, в Георгиевске, Ставропольский край:

Обратите внимание на контингент. Источник видео телеграм-канал «КБ».

А вот так выглядело в Чите:

А это в Сочи:

Эти материалы взяты у «Медузы».

Какая самоизоляция, какое дистанцирование? Не, не слышали.