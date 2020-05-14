Клерк.Ру

Глава ФНС заявил о том, что заявления на субсидии подают только честные бизнесмены

Глава ФНС Даниил Егоров на брифинге в Доме Правительства заявил, что в сервисе для подачи заявлений на получении субсидий не зафиксированы попытки получить их мошенническим путем

«Эта система так построена, что там такая вероятность крайне мала», — сказал Егоров — «Люди абсолютно честно заявляют о необходимости помощи и она к ним уже идет. Среди них мошенников не выявлено»

Речь идет о субсидии в размере 1 МРОТ на каждого работника для субъектов МСП из пострадавших отраслей. Подать заявление можно через специальный сервис ФНС.

Полезные материалы по получению субсидии:

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