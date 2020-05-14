Глава ФНС заявил о том, что заявления на субсидии подают только честные бизнесмены

Например, того, кто в розыске)))Например, у простой гражданки Маньки Облигации под юбкой (зачеркн...
А что они всё хотят найти у простых граждан? а может не найти , а подкинуть?...
Их меры неэффективны для любого офисного (и не только) помещения с естественной или принудительно...
Кто Вам рассказал? Соловьев? Все совсем не так. Пообщайтесь в инете с киевлянами. С интеллигенцие...
В соседней стране прошла люстрацию "злочинной панды". Теперь люстраторы могут все - убивать, граб...
Очень интересно мне. Вот есть автомобиль с пропуском и есть автомобиль без пропуска. Простится в...
Десять тысяч тысяч, они же 10 миллионов, точно пообещают только мошеннические сайты....
Начните с того - кому в РФ преподают три простых предмета: логику, социологию, психологию? Где? К...
Предположу: Как глава ЦБ она может знать, что 1/з населения имеет на счету более 3-х прожиточных ...
Стаканчик не кирпич! Сроки за стаканчик на Ваш взгляд адекватные?)))Хотя, это всё разговоры ниоче...
Легкая промышленность в той же ситуации.
Происходящее – всего лишь показатель того, как воруются деньги на автоматизации господрядов. Или ...
В либеральную оппозицию безнаказанно стрелять нельзя, так что не будет. ...
Года три- четыре уже в договоры включаем подобные условия. Сначала контрагенты смотрели на нас ка...
вам положено 5000 в месяц с апреля по июнь. Неважно, какой доход....
В масках хоть? Или маски, как всегда, в качестве аксессуара на шее? А в Москве еще модно на одном...
Здравствуйте . А подскажите пожалуйста о моей ситуации . Ребенок 1 . ДР сентябрь 2017 г. те 3 ле...
Да уж... https://www.youtube.com/watch?v=G8EhGyd-lXA
особенно социально-экономическая система виновата в случае, когда человек за свои 35 лет ни дня в...
так откуда им быть? Закона еще нет. На 5000 и 10000 еще 11.05 рпубликовали и Указ и Постановление...
вчера вечером тоже заява ушла спокойна
А можно вопрос с моей стороны?Мы подписали с работниками доп. соглашение к ТД об изменении сущест...
С 5000 и 10000 все понятно. А где хоть какие нибудь разъяснения про увеличение в 2 раза минималь...
Я вчера пыталась подругу убедить, что не надо в первый же день в ПФР лететь (на госуслугах они с ...
Вы думаете, что у всех людей такие доходы как в Москве. Для некоторых 10 тыс. ежемесячный доход. ...
В статье Клерка ничего про "Авиапром". Все, кроме последнего абзаца касается Гражданской авиации,...
Сегодня утром через Госуслуги заявление прекрасно ушло....
этот контингент по всей России входы в ПФР оккупировал. Ор стоит на всю улицу. Культура прям из у...
Вы опять передергиваете, Надежда. И игнорируете мои слова. Я кажется ясно написала, что есть разн...
10 лет уже ждем, когда он нормально заработает.
В новой редакции ст. 30 мент "при исполнении" будет освобожден от ответственности за любые престу...
А смысл? Электронно "проголосуют" как надо властям, не впервой....
Нужно было подсуетиться еще и урны для голосования по конституции поставить.... ...
Они телевизор смотрят.А там ясно было сказано:"Повторю: каждая российская семья, в которой р...