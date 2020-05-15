ФНС хочет стать монополистом на рынке электронной подписи. Почему это плохо

На «Клерке» вчера писали о трех новых цифровых проектах ФНС. В частности, налоговая служба планирует стать госмонополией в выдаче ЭЦП.

Управляющий директор проекта «НДФЛка» Дмитрий Костальгин выразил беспокойство по поводу грядущей монополии ФНС на рынке электронной подписи.

«Основное беспокойство – это неизменность идеологии и подходов. Упор на закрытость, постоянное стремление создавать монополии, ограничивая конкуренцию.

Наш сервис НДФЛка.ру помогает не только гражданам, но и ФНС. Мы берем на себя кучу головной боли по общению и консультированию клиентов, готовим качественные документы, отсекаем мошенников. Почему нужно возводить стены и противопоставлять бизнес?

Наоборот, надо делать и развивать открытые платформы, давая возможность появлению новых частных сервисов. Кто бы что ни говорил, только конкуренция позволяет повышать качество и делать счастливыми клиентов.

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Идея с созданием единственного в стране удостоверяющего центра вызывает сильное беспокойство.

Аргумент про экономию бизнеса от такой "новации" выглядит неубедительным. Бизнес не просил о такой услуге, скорее наоборот отмечал огромные риски такой монополии.

Если будет сбой, то вся страна встанет. Такая "экономия" выглядит весьма странно. Опять же мы упираемся в различие идеологий, продуктовый бизнес не основывается исключительно на метрике экономии. Дёшево – не значит, качественно, удобно и т.п.».

Также читайте полную версию интервью руководителя «Клерка» с основателем проекта «НДФЛка».