Как быть, когда закончится эпидемия и проверки бизнеса возобновятся? Приглашаем на онлайн-семинар

Эпидемия когда-нибудь закончится, и государство снова начнет требовать от бизнеса. Снова проверки, взыскание налогов, «разрывы» и вызовы на допросы. Ужесточат свою политику и банки, подгоняемые ЦБ и Росфинмониторингом.

Кстати, вчера на «Клерке» уже писали, что налоговая снова рассылает сомнительные требования где пишет, что

«налогоплательщик не вправе вдаваться в оценку того, насколько обстоятельства, устанавливаемые истребованными документами, касаются проверяемого налогоплательщика».

Ограничения в регионах начинают постепенно снимать, бизнес будет возвращаться к работе после почти двухмесячного простоя (а где-то и больше). Мораторий на проверки бизнеса тоже не вечен.

В итоге, нужно быть готовым к тому, что дающая рука государства может снова превратиться в отбирающую. Быть готовым к проверкам.

Приглашаем на онлайн-семинар«Выжить в кризис и после: избежать проверки, уменьшать НДС без разрывов, доказать банку, что вы не сомнительный клиент» 25-26 мая 2020 года.

Проведет очень известный лектор Артем Кузьминых, консультант по налоговому планированию (управляющий партнёр компании КУЗЬМИНЫХ & ПАРТНЕРЫ (K&P), консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ и НИУ ВШЭ.