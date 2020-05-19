Записывайтесь на онлайн-семинар «Выжить в кризис и после: избежать проверки, уменьшать НДС без разрывов, доказать банку, что вы не сомнительный клиент» 25-26 мая 2020 года. Крутое, обстоятельное мероприятие.

Два дня — по 7 часов (с 9.00 до 16.00 по мск) лектор будет давать эксклюзивные лайф-хаки.

Проведет очень известный лектор Артем Кузьминых, консультант по налоговому планированию (управляющий партнёр компании КУЗЬМИНЫХ & ПАРТНЕРЫ (K&P), консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ и НИУ ВШЭ. Автор десятков статей по налоговому планированию для ведущих профессиональных изданий. Среди клиентов — компании сферы производства, оптовой и розничной торговли, строительства, услуг населению и B2B).

Семинар ориентирован на финансовых директоров и руководителей компаний, собственников бизнеса, главных бухгалтеров, налоговых юристов, специалистов по налоговому планированию.

Как записаться

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Это спец-цена специально для юзеров «Клерка».

Купить двухдневный онлайн-семинар за 6800 руб.

Несмотря на то, что мероприятие пройдет онлайн, количество мест ограничено. Потому что лектор будет подробно отвечать на вопросы. По желанию и возможности — индивидуальное экспресс-моделирование схем налогового планирования для компаний-участниц семинара.

Программа мероприятия

1-й день: НДС, налог на прибыль, серые схемы и как от них уходить

«Как избежать налоговой проверки и „побуждения к самостоятельному пересмотру налоговых обязательств“, уменьшать НДС без „налоговых разрывов“ и не привлекать внимания налоговиков»

1. Новая стратегия ФНС, Росфинмониторинга, ЦБ РФ и правоохранительных органов: «налоговый беспредел» в интересах бюджета. Что в этой ситуации делать налогоплательщику на фоне кризиса, карантинов и массовой паники? Экономить на всём, включая налоги, комиссии банков и расходы на налоговую схемотехнику!

2. Налоговые разрывы и их автоматическое выявление в рамках АСК НДС-2 и ППА-Отбор. «Полуавтоматическое» выявление выгодоприобретателей по ним. Как налогоплательщики пытаются (безуспешно) «обмануть» АСК НДС-2 и другую «Биг Дату» от ФНС (сомнительная задолженность, «кающийся директор», «недоимщик-банкрот», компании-нерезиденты...).

3. Альтернатива серым схемам, дающая тот же результат, но без однодневок. Принципиальная невозможность экономии НДС белыми схемами и случаи, когда это все же возможно. Законные альтернативы однодневкам (только для законных целей!):

· перевод всех или части оборотов на спецрежимников при наличии покупателей (заказчиков), реализацию которым можно проводить без НДС по любой причине, их выявление, мотивация или создание;

· манипулирование добавленной стоимостью (перераспределение расходов между плательщиками и неплательщиками НДС, трансфертное ценообразование, в т.ч. разовые убыточные сделки с обоснованием цены, создание безНДСных доходов). «Биржа белого НДС».

4. Способы и условия переноса налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на низконалоговых субъектов: затратные механизмы, трансфертное ценообразование и простое товарищество. Низконалоговые субъекты:

спецрежимники, в т.ч. из «низконалоговых» регионов,

компании-нерезиденты,

ИП на общей системе,

физлица в разовых сделках,

«инвалидные» структуры,

налогоплательщики, имеющие убытки и/или переплату НДС и т.п.

Затратные механизмы:

нефиктивные услуги, работы,

выплата процентов по долговым обязательствам. Включение процентов в расходы в любом (разумном) размере,

платежи за использование и обслуживание объектов основных средств и нематериальных активов, в т.ч. лицензионные и франчайзинговые,

плата за залог или поручительство, делькредере,

штрафные санкции, возмещение ущерба, убытков и потерь,

платежи за увеличенный срок и/или объем гарантийных обязательств.

5. Ответы на вопросы. По желанию и возможности — индивидуальное экспресс-моделирование схем налогового планирования для компаний-участниц семинара.

2-й день: альтернативы обналичке, банковский финмониторинг/комплаенс, зарплатные схемы

«Как доказать банку, что ты не „сомнительный клиент“: получать наличные и сохранить расчётный счёт»

1. Обналичивание: для чего используется. Законные альтернативы обналичиванию (только для законных целей!).

2. Договоры с предпринимателем: возмездного оказания услуг, выполнения работ, посреднические, транспортные услуги, механизм трансфертных цен, аренда, проценты, роялти, штрафные санкции, простое товарищество и пр. Риски переквалификации в трудовые отношения. Минимизация рисков имущественной ответственности предпринимателя.

3. Дарение физлицом наличных денег, заработанных в качестве ИП, как легальная альтернатива обналичиванию, наличная и безналичная форма. Как вывести прибыль со счёта ИП и не стать для банка сомнительным клиентом — корпоративные карты, через личные (карточные дебетовые и кредитные, депозитные, текущие, депозитные, накопительные, сберегательные и иные) счета. Свободно используемые безналичные средства ИП («свободный безнал») — альтернатива кэшу. Рекомендации по выбору банков и поведению в них с учётом последних усилий ЦБ РФ по снижению объёма сомнительных операций.

4. Плательщики налога на профессиональных доход («самозанятые») — отличие от ИП, в чём может быть польза.

5. Дивиденды и выплаты из прибыли от компаний (включая производственный кооператив) на спецрежимах или от компании-нерезидента.

6. Зарплата в большом размере — уменьшенная ставка страховых взносов. Выплата процентов, различных компенсаций, суточных, аренда имущества у физлиц или закупка у них ТМЦ и др. варианты.

7. Условия применения всех схем: Непритворный характер заключаемых сделок. Экономическая целесообразность расходов (деловая цель/легенда). Грамотное обоснование цен и качественное документальное оформление расходов. Неаффилированность, прямые и косвенные признаки аффилированности, ее негативные последствия и когда она допустима; ст. 54.1 НК РФ, дробление бизнеса; деловые цели, обосновывающие деление бизнеса. Самостоятельность низконалоговых субъектов, отсутствие любых признаков трудовых отношений.

8. Как компенсировать «выпадение» отчислений в Пенсионный фонд на накопительную часть пенсии, в ФСС и ФОМС при применении налоговых схем, не предусматривающих выплату зарплаты.

9. Способы подтверждения источников крупных расходов физлиц и когда это необходимо.

Вопросы по теме вебинара можно присылать заранее по e-mail: snegovskaya@klerk.ru. Но можете задавать и в ходе мероприятия: для этого предусмотрен чат участников.