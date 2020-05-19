В Правительстве не ожидали, что людям нужны 10000 рублей. Так сказал глава Минтруда

Министр труда Котяков: мы в правительстве не ожидали, что людям настолько нужны эти 10 тысяч рублей.

Это было сказано в эфире программы «Познер» на «Первом канале». Там же он рассказал о том, почему населению не будут раздавать деньги из ФНБ.

Телеграм-канал «Беспощадный пиарщик» не преминул это прокомментировать:

«Конечно, они не ожидали. У нас в правительстве – люди солидные. Они вообще не представляют, как десяткам миллионов людей могут быть нужны такие жалкие копейки, как 10 тысяч».

Действительно. Люди теряют работу, а тем, кто работает – сокращают зарплаты. Удивительно, зачем им эти «лишние» десять тысяч?