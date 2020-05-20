Как быть, если работники не хотят официального трудоустройства? Чтобы не платить налоги?

Интересный вопрос прилетел в «Красный уголок бухгалтера». Обычно люди возмущаются, что из официально не устраивают на работу. А тут, наоборот, не хотят официального трудоустройства.

«Вопрос на злобу дня. Возникла ситуация что два работника принципиально не хотят чтобы их официально устраивали на работу. Специалисты хорошие. Сказали что подпишут что угодно и пойдут куда угодно. Самозанятыми не вариант так как оба сидят в офисе. По договору работать тоже не хотят. Что делать в этом случае и как подстраховаться работодателю?».

Собственно, комментарии не заставили себя ждать.

«Не работать с такими. Больше проблем будет, проверено. Если и так не хотят, и эдак не хотят. Они в один прекрасный день просто не выйдут. Или уйдут с чем-нибудь».

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Кто-то добавляет, что еще и приведут кого-нибудь. Вроде трудовой инспекции.

Кто-то высказывает предположения, почему они не хотят трудоустройства:

«Странная ситуация. Хотя они может не хотят именно по ТД? Причины могут быть разные, например алименты, или еще какие долги по ФССП. Разберитесь, выясните».

Еще одно предположение:

«А может пособия какие получают и не хотят отказываться».

Потом топикстартер немного прояснила ситуацию:

«Они IT-технологии. Алиментов нет. Ничего нет. Не хотят платить налоги. Хотят все на руки».

Им уже и варианты с ИП, самозанятыми предложили - не хотят. Дальше пошли предположения:

«Насколько я сталкивалась с этой сферой – зарплаты у них высокие. Переманить конкуренты могут в любой момент. Ждут предложений, возможно».

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Правда, сейчас не та ситуация на рынке, когда конкуренты кого-то с руками отрывают. Самим бы выжить.

Были также высказаны мнения, что они при любом конфликте сдадут работодателя налоговикам и в трудовую инспекцию. При этом, даже если они нигде не проходят по документам:

«К большому сожалению, сейчас достаточно нескольких свидетелей, для того, чтобы доказать, что человек работал. Например, даже есть прецеденты, когда человек числится простым бухгалтером или даже менеджером, но если два-три сотрудника организации скажут, что по сути он был главбухом, то спрос с него будет как с главбуха, со всеми вытекающими. Думаю, аналогия понятна. Работая в организации, по факту, они легко могут найти доказательства этому и «потопить» контору».

И в завершение, приведем вот такой комментарий:

«Не хотят работать, пусть не работают вообще, ищите других. Сейчас особенно с этими пропусками и объединением сервисов стало не сложно понимать, кто и где находится. Тем более, если они официально не устроены, значит на их ЗП надо ещё как-то деньги добывать. Вы очень рискуете».

Кстати сказать, все верно. При больших «черных» зарплатах нужно где-то брать наличные. А за «обналичку» тоже нужно платить. Вот и стоит посчитать, стоит ли так рисковать. Специалистов на рынке сейчас будет много.