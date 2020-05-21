ИП на УСН продал свою квартиру. Какой налог платить?

Если ИП на УСН осуществляет виды предпринимательской деятельности по продаже недвижимого имущества и недвижимое имущество использовалось в предпринимательской деятельности ИП, то доходы от его продажи учитываются в составе доходов при определении налоговой базы по УСН.

Вместе с тем, если имущество реализуется вне рамок осуществления предпринимательской деятельности, при рассмотрении вопроса налогообложения доходов, полученных от его продажи, необходимо учитывать положения пункта 17.1 статьи 217 НК.

То есть от НДФЛ освобождаются доходы от продажи недвижимости, находящейся в собственности более минимального срока владения (3 года или 5 лет в зависимости от обстоятельств).

При этом данная норма не распространяются на доходы, получаемые физлицами от продажи имущества (за исключением жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовых домов или долей в них, а также транспортных средств), непосредственно используемого в предпринимательской деятельности.

Об этом сообщает Минфин в письме от 28.04.2020 № 03-04-05/34415.