Клерк.Ру

Госдума рассмотрела закон об освобождении части бизнеса от налогов за 2 квартал

Госдума приняла в первом чтении законопроект с поправками в Налоговый кодекс, связанными с пандемией COVID-19.

Автором проекта является правительство, представлял проект статс-секретарь — зам.министра Алексей Сазанов.

Он пояснил, что законопроект можно разделить на несколько пунктов:

  1. Освобождение субъектов МСП из пострадавших отраслей от налогов и взносов за 2 квартал.
  2. Освобождение от НДС безвозмездной передачи имущества, используемого для борьбы с COVID-19. Кроме того, переданное имущество можно будет учитывать в затратах по налогам и получать по нему вычет по НДС.
  3. Освобождение от налогов доходов в виде списанной задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленным по ним процентов.
  4. Освобождение от НДФЛ выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку лицам, которые оказывают социальные услуги.
  5. Снижение фиксированных взносов для ИП, ведущих деятельность в пострадавших отраслях (на 12 130 рублей, как обещал Путин).

Проект был принят в первом чтении, завтра будет второе. А может быть сразу примут и в третьем.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить