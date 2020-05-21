Госдума рассмотрела закон об освобождении части бизнеса от налогов за 2 квартал

Госдума приняла в первом чтении законопроект с поправками в Налоговый кодекс, связанными с пандемией COVID-19.
Автором проекта является правительство, представлял проект статс-секретарь — зам.министра Алексей Сазанов.
Он пояснил, что законопроект можно разделить на несколько пунктов:
- Освобождение субъектов МСП из пострадавших отраслей от налогов и взносов за 2 квартал.
- Освобождение от НДС безвозмездной передачи имущества, используемого для борьбы с COVID-19. Кроме того, переданное имущество можно будет учитывать в затратах по налогам и получать по нему вычет по НДС.
- Освобождение от налогов доходов в виде списанной задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленным по ним процентов.
- Освобождение от НДФЛ выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку лицам, которые оказывают социальные услуги.
- Снижение фиксированных взносов для ИП, ведущих деятельность в пострадавших отраслях (на 12 130 рублей, как обещал Путин).
Проект был принят в первом чтении, завтра будет второе. А может быть сразу примут и в третьем.