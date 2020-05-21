Очередной спам в родительских чатах. Об отказе от традиционной школы в угоду дистанционному обучению

По родительским чатам, а также по соцсетям бродит объемная такая простыня о том, что в России хотят внедрить дистанционное образование с отказом от традиционной школы.

«Уважаемые родители. К сожалению, на рассмотрение в Думу поступил законопроект о внедрении в РФ дистанционного образования. Планируемые сроки перехода с традиционного образования на цифровое – 2024 год. Это значит, что постепенно, шаг за шагом будут внедряться очередные законы, плавно отменяющие традиционную школу с тем, чтобы к намеченному сроку перевод на ДО был осуществлён окончательно и повсеместно.

Прописанные сроки касаются не только школ, но и высшего образования. Под очень большим вопросом оказывается дополнительное образование – кружки и секции. Подробное описание стратегии ДО прописано на сайте mos.ru с 2016 г. (о цифровой образовательной среде см. п. 2.1: https://www.mos.ru/2030/n/n1/). Инициатором продвижения дистанционного образования в РФ выступает НКО депутата Любови Духаниной».

И так далее, вплоть до того, что нужно писать во всевозможные инстанции, и подписания петиций.

Вообще, упомянутый закон действительно внесен в Госдуму 15 мая. Только вот он не об этом, а о разграничении полномочий Минпросвещения России и Минобрнауки России в части координации вопросов реализации дистанционных образовательных технологий: по вопросам общего образования и среднего профессионального образования – Минпросвещения России; по вопросам высшего образования – Минобрнауки России.

Никакого отказа от традиционной школы в законопроекте нет!

Далее, о концепции города Москвы «Умный город» на «Клерке» уже писали. Это скорее из области фантастики и освоения бюджета. А не повсеместного внедрения только дистанционного обучения.

Вот так выглядит п. 1.2.1, куда ссылаются в письме:

Не понятно, где именно тут сказано о том, что будет оставлено только дистанционное образование.

В общем, очередной спам.

А вообще, дистанционное образование, к примеру, для детей, не имеющих возможности покидать дома – вполне здравая идея. Оно, по крайней мере, засчитываться должно проще, чем домашнее обучение и сдача экзаменов экстерном.

Кстати, Путин на совещании по образованию отдельно отметил, что все это слухи и домыслы про внедрение только дистанционного образования.