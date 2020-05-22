«Не можем найти бухгалтера». Как думаете, это вакансия или объявление о пропаже?

К вопросу о том, как нужно, и как не нужно искать себе в штат специалиста. Того же бухгалтера. Написать объявление можно по-всякому, но иногда люди вводятся в заблуждение.

В «Красном уголке бухгалтера» разместили, судя по всему, вакансию. Ну или объявление о поиске сотрудника. Но выглядит это так:

«Не можем найти бухгалтера по зарплате в г. Подольск».

Вот как понять, что хотел сказать топикстартер?

В комментариях люди и начали высказывать мнения:

«Сбежал?».

Или:

«Может, погуляет и вернётся? А зарплата на предприятии давно была? У вас ничего не пропало?».

Топикстартер юмор не оценила:

«Много шутников здесь. Вы группу не перепутали?»

На что был дан ответ:

«Извините, но, юмор не помешает. Если у Вас вакансия, то стоило бы оформить её в соответствующем формате. А таким образом можно искать очень долго и безуспешно».

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ТС не согласилась:

«Все оформлено, как положено. Желающих нет».

Честно сказать, из поста не понятно, кто кого ищет. То ли старый бухгалтер сбежал, то ли нового найти не могут. Может, необычность написания ставила своей целью привлечение внимания?

Кто-то еще пробовали высказать предположения:

«В полицию обращались?!».

Или:

«Давно скрывается?».

Но вообще, из некоторых комментариев стало понятно, что это вроде как вакансия. Наверное, понять, что данный пост является вакансией – одно из испытаний для соискателя.

Кстати, ищут в офис, удаленно нельзя.