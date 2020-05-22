Росфинмониторинг включил в зоны риска благотворительность и госпомощь. Блокировок счетов станет больше

Появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству. Росфинмониторинг выделил проблемные сферы, в которых во время пандемии коронавируса может активизироваться недобросовестная деятельность.

Как рассказали «Известиям» в федеральной службе и крупнейших банках, к зонам риска отнесены мошеннические схемы, связанные с производством и оборотом продукции медицинского назначения, реализацией товаров и услуг в сфере противоэпидемических мероприятий, а также хищения бюджетных средств, выделяемых на поддержку бизнеса и населения. Кроме того, в условиях пандемии возрастают риски использования схем незаконного обналичивания, подчеркнули в Росфинмониторинге.

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Аналогичные риски, присущие всем странам, опубликовала международная Группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), отметили в Росфинмониторинге. «Известия» ознакомились с докладом. В нем упоминается в том числе и то, что преступники неправомерно используют программы помощи и экономического стимулирования, а также выдают себя за благотворительные организации. Кроме того, возрастают риски коррупции — хищения и неправомерного использования средств из фондов чрезвычайных и непредвиденных расходов путем обхода стандартных процедур закупок, отмечают в FATF.

Как рассказали «Известиям» в МКБ и Абсолют Банке, согласно рекомендациям Росфинмониторинга, в период пандемии повышенное внимание требуется к следующим зонам риска:

производство и оборот продукции медицинского назначения, а также товаров и услуг в противоэпидемических целях;

создание и расширение инфраструктуры для охраны жизни и здоровья граждан;

господдержка бизнеса и населения;

онлайн-платформы и услуги, связанные с пандемией;

благотворительная деятельность в условиях эпидемии;

уклонение от уплаты налогов и вывода активов юридических лиц в целях последующего объявления банкротства;

снижение наличного оборота в отраслях повышенного спроса: медицинских товаров, продуктов питания, товаров первой необходимости;

сферы деятельности, связанные с оборотом драгметаллов и драгоценных камней, по причине роста их ликвидности.

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К зонам риска также можно отнести туристическую и гостиничную отрасль, добавили в Промсвязьбанке. Там добавили, что в этом случае рекомендовано более пристально оценивать операции по возврату средств на счета потребителей за непредоставленные услуги — под этим видом злоумышленники активизируют деятельность по обналичиванию.

Финансовые организации неминуемо повысят контроль за указанными в перечне сферами, что приведет к росту блокировок операций и счетов, запросам документов и отключению доступа к системам онлайн-банка, говорят эксперты.