Правительству не понравился проект о понижении возраста выплаты надбавки к пенсии

Правительство России дало отрицательный отзыв на законопроект о снижении до 75 лет возраста для начисления надбавки к пенсии, следует из документа, размещенного в базе данных Госдумы.

Депутаты от фракции от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии раньше: не с 80 лет, как сейчас, а с 75.

Сейчас пенсионерам в возрасте от 80 лет положена повышенная в 2 раза фиксированная выплата.

Согласно отзыву, предлагаемые законопроектом изменения приведут к дополнительным расходам, которые в федеральном бюджете и бюджете Пенсионного фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов не предусмотрены.