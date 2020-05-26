В ФСС нужно подать заявление электронно. Потому что при личном приеме могут не поставить штамп о принятии

Интересный вопрос прилетел в «Красный уголок бухгалтера» от подписчицы. Суть в том, что ей нужно подать заявление в ФСС на возмещение по больничным. Вот только идти туда нет никакого желания.

Собственно, сам вопрос:

«Подскажите, возмещение из ФСС по больничным.(беременность и роды). Электронно, через личный кабинет ФСС, госуслуги кто нибудь делал? Чтоб ногами к ним не идти».

Вполне нормальное желание, особенно сейчас. С учетом, что с экрана постоянно вещают «оставайтесь дома» и «все можно оформить электронно».

Комментаторы разделили настроение топикстартера. Тем более, что электронно, вроде как, подать можно:

«Созвонитесь с ФСС они очень заинтересованы в том, чтобы им предоставляли доки через ТКС, узнайте кто мог бы вам помочь настроить программу для отправки. Звонили из ФСС и настаивали, чтобы мы все настроили (а они нам помогут) мы взяли тайм-аут, до момента выплат ФСС напрямую».

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Или вот:

«Если есть электронная подпись, то заполняете в специальной программе (она у них на сайте в свободном доступе) и через неё же сдаёте».

У кого-то пришлось совмещать с почтой:

«Я отправляла электронно, после пришло письмо с соглашением на электронное сопровождение и подтвердить доки, я отправила по почте, сами позвонили чего не хватило из документов, их я отправила электронно. Деньги получила сразу. Отлично сработали! Москва».

Однако про Москву есть и другой, не очень обнадеживающий комментарий:

«Возмещение только ножками или доки по почте России. Это Москва, ФСС ни с какой электронной не работают и боятся ее как огня».

Вот еще комментарий против электронной отправки:

«Я несколько раз звонила в ФСС, говорят или высылайте почтой, или ждите когда мы начнём принимать. От электронной отправки категорически отказываются».

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Очень важный комментарий про то, что в ФСС отказываются ставить штамп о приеме. А как потом доказать, что им что-то подали?

«У нас вот так. На вопрос, будет ли хоть там от них о входящем – пробурчали что-то типа: не знаем... То есть ФСС пустой, а принять документы и поставить штамп о приеме – отказались. Говорят оставьте там, в лоточке. 200 страниц. В лоточек. Я не рискнула. Спасибо за подсказку с программой. А есть какая то у них обязанность принимать в этой программе документы?».

И фото: