Клерк.Ру

Как быть бизнесу в существующих реалиях? Если вы не Стивен Сигал?

Карантин рано или поздно закончится, но думать о том, как восстанавливать бизнес, стоит уже сейчас. С учетом, что рынок ждет большой передел.

Так, на «Клерке« писали, что около 90% ресторанов не смогут вернуться на рынок из-за колоссальных убытков.

Сейчас в той же Москве постепенное ослабление карантинных ограничений. На очереди непродуктовая розница и сфера услуг.

Рестораны же будут открывать чуть ли не в последнюю очередь. А значит, чтобы хотя бы остаться на плаву, стоит перестраивать бизнес на дистанционное обслуживание клиентов. Кушать люди всегда будут хотеть.

Иначе придется похоронить бизнес. Как это сделали в одном из городов, еще и штрафы получили. И к сожалению, подавляющее большинство российских бизнесменов не Жерары Депардье, и не Стивены Сигалы. Которые отказались от господдержки. 

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«У Стивена зарегистрировано ИП в России, но он не самый бедный человек. Он не будет претендовать на господдержку в России, это нужно молодым предпринимателям, в нашем случае это было бы нелогично», – рассказал представитель Сигала Анар Рейбан.

В итоге, будущее наступает. И нужно приспосабливаться к этому будущему.

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