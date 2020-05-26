Как быть бизнесу в существующих реалиях? Если вы не Стивен Сигал?

кто ж вас так обидел то,что на людей кидаетесь? в тапки срать не дают?...
И вы хотите им в такие кривые ручонки смартфон дать? они его тут же сломают или потеряют...
Ахахахаха!! Облезлые кошки рулят!!
Тут скоро никакого телефона не хватит все эти наскоро сляпанные кривые приложения устанавливать д...
Ухтыыыы кто пришёл!!! Давай жги!
✮ Электронный паспорт будет являться обязательным приложением к обычному....
Вас из бана что ли выпустили?Надо обратно туда отправить....
Похоже у вас тормозной путь несколько длинноват, мы тут уже почти год всякую фигню постим регуляр...
Графомания - это не прикольно, а прискорбно ...
и у нас так же , есть магазин розничной торговли продуктами питания и кафе, кафе закрыто уже как ...
@MIG700 это вам нечего заняться,раз так внимательно все читаете...
да ладно вам, прикольно почитать, отвлечься. в день на клерке около 50 новых материалов, можно и ...
А с кем вы собрались судиться и на что будете ссылаться? Если в нормативном акте прямо говорится ...
Похоже Клерку стало нечего печатать. А группе Налоговых консультантов в Фейсбуке нечем занятся. П...
Ничо не поняла, похвалили или наоборот
Каждый раз бесит, когда в разных структурах берут твой паспорт и начинают мять-листать туда-сюда,...
У меня обратная ситуация у знакомого ((( По факту вся деятельность и доходы в "пострадавшей" обла...
Между трындец и капец есть градация консёрн, а после них идет ещё одна - кабздА....
И кем же возьмут работать на стройку женщину-парикмахера лет пятидесяти?...
У нас на въезде в город сейчас стоят посты полиции для контроля въезжающих из других регионов. Не...
"Сделаем вид, что поверили." - и это то, что надо такому ушлепку. И бумага стерпит, и весь ИП-шны...
Любимые выражения нашей главбухи, собранные за время работы (список пополняется):Посмотрим, как т...
Извините,не всегда правильно попадаю в буквы,но вы поймете...
Но прчему то когда повышают сумму максимального щарплатного дохода с которого платятся азносы в П...
Аналогичная ситуация с компенсацией за личное авто. Сумму в 1,5 тыс. установили в 2003 (или 2005)...
да уж, реально жест полного отчаяния...
Умельцы могут делать дубли телефонов, для регистрационных действий это слишком. А вот заменить ку...
такое ощущение что им заняться нечем, половину бизнеса положили, нет бы усилия на восстановление ...
Можно поставить вам с этого ничего не будет... просто вы по цепочки наверное четвертые от головно...
Прочти только, что "А надо сказать, что Нюрочка выглядела потрясающе"?Это же, конечно, сиськ...
Мели, Емеля, твоя неделя.Это пока суммы в тысячах. Первый же месяц с начислением по среднему (бол...
Тут не форум, хочу заметить. Но проблемы с цитированием есть, да...