И снова проблема с цифровыми пропусками в Москве. Предлагают уменьшить количество сотрудников, кому нужны пропуска

Вчера мэр Москвы поздравил предпринимателей с профессиональным праздником. И примерно в эти же дни – снова проблема с пропусками.

В «Красном уголке бухгалтера» поделились ситуацией с цифровыми пропусками в Москве. Приводим здесь почти без правок.

«Поздравляю всех счастливчиков Москвы, чьи рабочие пропуска вчера вечером опять аннулировали. У кого то 4-й раз за месяц. Поздравляю тех у кого есть работники по гпх, как эксперты у знакомых. Потому что ГПХ не входит в ССЧ (среднесписочную численность, прим. ред.), а держать разового эксперта на ТД станет только "сумачечий". Отсюда пропуска Московский Инновационный Кластер не даст никогда, став сравнивать ССЧ с количеством рабочих пропусков. Вышли уже на этот уровень, но забыли посмотреть правила, как формируется ССЧ. Вот когда следующим этапом будет сравнение с СЭВ-М, тогда да, разовым ГПХ вернут пропуска».

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Тем, у кого сотрудники оформлены по трудовым договорам, рано радуетесь:

Тех у кого только по ТД тоже поздравляю. Потому что Кластер все таки стал настаивать на отправке экселевской таблички с сотрудниками по кластеровской странной форме. Таблички я была готова отправлять еще в начале мая. Одно вечное маленькое НО. Не было функции в бездарном кабинете ЮЛ ЭЦП на мос ру, для отправки. И абсолютная невозможность дозвониться по телефону до Кластера в рабочие дни. Друзья дозвонились Кластеру, обалдевшему от звонков разношерстного бизнеса 9 мая всего лишь за полчаса. Таким образом отметив День Победы. Дозвон дал результат, но через пару недель Кластер встрепенулся и решил. Нате вам. Выкусите. Обязаны жить пятидневкой с 9 до 6 по ТД. Живите строго так. Иначе пропуска не будет».

И в завершение:

«Читаю в фейсбуке мнение, что пропуска это месть за то, что не дали сплавить 12 млрд на бордюры в Москве. Стала думать что да. Ничем как на месть людям, за то что они живы, здоровы, свободны и могут работать систему пропусков назвать нельзя».

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Комментаторы топикстартера поддержали:

«Издевка полная. Насколько лучше в МО без пропусков. Масочный режим при отмене пропусков у нас соблюдатют ровно те же, кто соблюдали. Тусовок не возникло».

А кто-то тоже столкнулся с проблемами:

«У меня три дня прошли в борьбе за пропуска с этим мос.ру и кластером. Гендиру, который и учредитель и зарплату получает и во всех отчетах отражен – заблокировали пропуск. На мос.ру список не принимают, пишут – уменьшите количество сотрудников, которым нужны пропуска. А как я их уменьшу, если у нас перевозка продуктов, в штате только водители, механик и ген дир? На кластере надо трудовые договоры приложить. А где их взять, если они в офисе, а мы на удаленке? В общем форменное издевательство. Это они так малый бизнес из Москвы выживают видимо...».

Или вот:

«У знакомого ИП без сотрудников вчера аннулировали пропуск... Требуют трудовой договор с работодателем... А человек как раз развозит необходимые городу и населению грузы».

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А завершимся мы этим:

«Вишенкой на торте: они теперь запрашивают копии трудовых договоров. Вот почему мы должны кадровые документы непонятно куда предоставлять? И как это все сканировать, если продлили самоизоляцию?».