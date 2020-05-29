Банки против поправок в 115-ФЗ. Которые должны расширить поводы для отказов в обслуживании клиентов

Банковское сообщество недовольно законодательной инициативой запретить банкам пользоваться тем самым 115-ФЗ для отказа физическим лицам открывать счета, а юридическим лицам отказывать в проведении платежа из-за непредставленных документов.

Свое возмущение банкиры оформили в виде письма, которое лежит на столе у господина Аксакова (председателя комитета по финансовому рынку гос думы).

Коротко, чем недовольно банковское сообщество:

1. Оставить банкам право отказывать в обслуживании физическим лицам на основании подозрений в отмывании доходов, полученных преступным путем. А ведь по-сути, банкиры правы. Нередки случаи, когда открывать счет или получать карту приходит товарищ в сопровождении другого товарища, который диктует и указывает, что тому писать или делать. У всех операционистов есть методичка от безопасников, что нельзя открывать счета клиентам, которые все время консультируются с кем-то по телефону или выходят на улицу после неудобных вопросов от менеджера.

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Получается, банк должен превратиться в статиста и не обращать внимание на явные отклонения. Тем более, нет никакой статистики по неправомерным отказам физическим лицам. Все скандалы со 115-ФЗ связаны исключительно с предпринимателями. Одновременно с банкиров никто не снимал ответственности за сомнительные транзакции клиентов. Получается ответственность осталась, а инструменты борьбы отбирают.

2. Оставить банкам право отказывать в операциях предпринимателям по причине непредставления ответа на запрос банка по Закону 115-ФЗ. Здесь также игра в одни ворота. Банки заставляют собирать у клиента документы, обосновывающие экономический смысл операций, а если клиент ничего не дал или предоставил откровенную чушь… просто наблюдаем и ничего не делаем. Да, здесь также никто с банков не снимал ответственности за отмывочные операции их клиентов. Банковский фин мониторинг все равно будет отказывать в платежах, только с другой формулировкой. Изменения в формулировках проблему необоснованных отказов не решат.

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Собственно, все последние законопроекты по реформированию Закона 115-ФЗ идут вразрез с международными принципами в сфере борьбы с отмыванием. Если во всех цивилизованных странах идет упор на борьбу с подозрительными операциями, то у нас наоборот, ослабляют контроль за сомнительными транзакциями, увеличивая нагрузку на обязательный контроль, который надо вообще отменить.

Нагружают банки немыслимо сложной антиотмывочной отчетностью, что банкирам проще и безопаснее неформально выгнать сомнительного клиента, чем оформить все по закону.

Источник телеграм-канал «Тот самый 115-ФЗ».