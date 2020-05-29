Клерк.Ру

С 1 июня в Москве не нужно носить перчатки на улице. Но маска нужна в любом случае

С 1 по 14 июня прогулки разрешены только в маске или респираторе. Перчатки же на улице можно не носить.

При посещении МФЦ, магазинов, при передвижении на общественном транспорте, понадобятся и маска и перчатки.

Позавчера вечером Собянин продлил самоизоляцию в Москве до 14 июня, ввел графики для гуляния жителей, и обязал маски носить даже на улице. А еще, с 1 июня, возможно, в Москве откроют торговые центры.

 

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