С 1 июня в Москве не нужно носить перчатки на улице. Но маска нужна в любом случае

Лион т. е. с тем что грипп опасен заражениями и осложнениями и при нем высокая смертность, вы соглаш... Треть россиян не верит в коронавирус

Тишина профукали тоже, но не да такой степени как Итальяшки. Да, если бы не профукали тогда и приняли же... Треть россиян не верит в коронавирус

Тишина ну и чего там Уралинформ не так написано? все по делу. Что у нас на похороны из Челябинска в Магн... Треть россиян не верит в коронавирус

larvik Может быть, и свидетельство о собственности вернут? а то как-то неуютно со справкой...... Сенсация! Власти одумались. Пенсионные удостоверения возвращаются

Тишина вы откуда? Вы пойдете на парад? Я в Москве, не пойду. Голосование скорее всего будет электронным.... Треть россиян не верит в коронавирус

Лион Конечно понимаю, еще есть вирус гриппа, от которого ( или его последствий ) в год в РФ умирает 1... Треть россиян не верит в коронавирус

бух2007 там сказано, что Проект приказа не содержит положений, способствующих возникновению необоснованны... Сенсация! Власти одумались. Пенсионные удостоверения возвращаются

Невоспитанная И конечно же освоить выделенную сумму денег для этого Сенсация! Власти одумались. Пенсионные удостоверения возвращаются

Desperado У нас самая свободная страна, в которой каждый сам решает соблюдать ему закон или нет.... Откуда взялся «Социальный мониторинг»? Из мониторинга вывоза отходов!

Над.К Так не могут же они весь бюджет ФСС отдать на маски. На несчастные случаи тоже что-то должно оста... Минтруд предлагает компенсировать часть расходов предприятий на маски и антисептики за счет ФСС

MaxC Причем, писатели/графоманы антиутописты уже не раз, обращаясь в своих "твореньях" к теме эпидемия... Треть россиян не верит в коронавирус

Wika Вы серьезно? Считаете, что наши не профукали? Когда брали у людей прилетевших из-за границы анали... Треть россиян не верит в коронавирус

MaxC Ну и что?Люди сами решают для себя, оздоровляется ситуация или нет.Что там тиньбанк написал? До к... Треть россиян не верит в коронавирус

VadimBA А может кое-кому побыстрей хочется парада и голосования по поправкам в Конституцию. Во время эпид... Треть россиян не верит в коронавирус

Тишина меры такие, потому что там сидят специалисты этого профиля, а не вы.... Треть россиян не верит в коронавирус

Тишина Я за Белоруссией очень хорошо слежу. И закидоны их Батьки оправдать не могу. И что пишут реальные... Треть россиян не верит в коронавирус

VikaV2193 Давайте посмотрим статистику где не было мер. https://coronavirus-belarus.by/... Треть россиян не верит в коронавирус

VikaV2193 Ну и что, что у реальных людей было. У реальных людей случаются и не такие трагедии. Жуть жуткая!... Треть россиян не верит в коронавирус

Тишина вы понимаете, что это вирус? что он распространяется со скоростью звука, как и на всем чем только... Треть россиян не верит в коронавирус

Лион А ничего что в 2018 году от пневмоний в РФ умерло 25-26 тыс. человек, кто об этом говорил и гробы... Треть россиян не верит в коронавирус

Тишина самые неимущие два п----са, умрут с голоду без этой субсидии. ... Басков и Билан попросили субсидию в размере МРОТ