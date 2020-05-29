С 1 июня в Москве не нужно носить перчатки на улице. Но маска нужна в любом случае

т. е. с тем что грипп опасен заражениями и осложнениями и при нем высокая смертность, вы соглаш...
профукали тоже, но не да такой степени как Итальяшки. Да, если бы не профукали тогда и приняли же...
Вся команда блатовая,полные двоечники.
ну и чего там Уралинформ не так написано? все по делу. Что у нас на похороны из Челябинска в Магн...
да, к Вам вопросов нет)))
МСК.Не пойду конечно))) Я похож на слабоумного?
Может быть, и свидетельство о собственности вернут? а то как-то неуютно со справкой......
вы откуда? Вы пойдете на парад? Я в Москве, не пойду. Голосование скорее всего будет электронным....
Он забыл, что коммунизм отменили? Кто кому квартиры должен давать, да еще по 2 штуки. Или работод...
Конечно понимаю, еще есть вирус гриппа, от которого ( или его последствий ) в год в РФ умирает 1...
там сказано, что Проект приказа не содержит положений, способствующих возникновению необоснованны...
И конечно же освоить выделенную сумму денег для этого
У нас самая свободная страна, в которой каждый сам решает соблюдать ему закон или нет....
Радуйтесь, что они не понимают, куда хуже когда начинают понимать по своему )))))...
Возможно, потомки тоже будут в Москве гулять по графику......
Так не могут же они весь бюджет ФСС отдать на маски. На несчастные случаи тоже что-то должно оста...
Так вот кто придумал рекламные ролики ФНС для умственно отсталых! Г-жа Катышева оказывается.)))...
На улице носить маски нельзя... В магазинах в транспорте согласно... В Москве такая смертность бо...
Причем, писатели/графоманы антиутописты уже не раз, обращаясь в своих "твореньях" к теме эпидемия...
Нет))Все что надо, на дом привезут.
Вы серьезно? Считаете, что наши не профукали? Когда брали у людей прилетевших из-за границы анали...
Ну и что?Люди сами решают для себя, оздоровляется ситуация или нет.Что там тиньбанк написал? До к...
А может кое-кому побыстрей хочется парада и голосования по поправкам в Конституцию. Во время эпид...
КАКИХ страховых отчислений? От несчастных случаев? Т.е., например, ФОТ при немаленькой зарплате...
меры такие, потому что там сидят специалисты этого профиля, а не вы....
Я за Белоруссией очень хорошо слежу. И закидоны их Батьки оправдать не могу. И что пишут реальные...
А что, и такой зверь теперь есть? Яндекс мессенджер?
Давайте посмотрим статистику где не было мер. https://coronavirus-belarus.by/...
Ну и что, что у реальных людей было. У реальных людей случаются и не такие трагедии. Жуть жуткая!...
вы понимаете, что это вирус? что он распространяется со скоростью звука, как и на всем чем только...
А ничего что в 2018 году от пневмоний в РФ умерло 25-26 тыс. человек, кто об этом говорил и гробы...
самые неимущие два п----са, умрут с голоду без этой субсидии. ...
у меня это было на ютубе от реальных людей. Которые к телевизору не имеют никакого отношения. Наш...
Вы будете заполнять декларацию как обычно. Просто в программе налоговой должны сминусовать из нач...