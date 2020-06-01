ФНС начала выплату субсидий и раздачу бонусов самозанятым

Сегодня всем самозанятым гражданам в мобильном приложении «Мой налог» начислен дополнительный налоговый бонус в размере одного МРОТ (12 130 рублей).

Этот бонус будет списываться автоматически в 2020 году в счет уплаты налога, задолженности или пени по НПД. Бонус предоставляется всем зарегистрированным самозанятым, а также тем, кто будет регистрироваться в 2020 году.

Кроме того, на днях вышло Постановление Правительства № 783. В соответствии с документом самозанятым гражданам положена субсидия в размере налога, уплаченного за 2019 год. Субсидия выплачивается на банковскую карту, привязанную в мобильном приложении «Мой налог». Для получения субсидии заявление не требуется.

Первые субсидии для самозанятых общей суммой более чем на 1 млрд рублей сегодня направлены на банковские карты, привязанные ими в мобильном приложении «Мой налог», сообщает ФНС.