Правила возврата самозанятым налога за 2019 год: кому, сколько, когда и как

Накануне вечером, под занавес последнего рабочего дня недели, на сайте кабмина было опубликовано долгожданное Постановление Правительства о возврате прошлогоднего налога самозанятым.

Напомню, об этой мере поддержки Президент объявил 11 мая.

На сегодняшний день на эту тему принято несколько нормативных актов:

Постановление Правительства № 783 от 29.05.2020, которым утверждены правила предоставления самозанятым субсидии.

Распоряжение Правительства № 1431-р от 29.05.2020 о выделении денег из бюджета на эти цели.

Законопроект № 959325-7 с поправками в статью 217 НК в части освобождения от НДФЛ субсидии, которую получат самозанятые.

Итак, обещанный Президентом возврат налога будет оформлен в виде субсидии.

Сколько

Размер субсидии будет равен сумме налога, уплаченного за 2019 год по состоянию на 30 апреля 2020 года.

Всего на эти цели из бюджета выделено 1,6 млрд. рублей. Отчитаться о расходовании этих средств должен будет Минфин до 1 марта 2021 года.

Напомню, согласно отчету по форме 1—НОМ, опубликованному на сайте ФНС, в 2019 году в бюджет от самозанятых поступило 1 152 102 000 руб. налога на профессиональный доход. Из аналогичного отчета за 2020 год (на 01.03.2020) следует, что за текущий год в бюджет поступило 518 716 000 руб. в виде НПД.

Кому

Выплаты адресованы физическим лицам, в том числе ИП, применявшим в 2019 году специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Почему

Субсидия предоставляется в связи с ухудшением ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции в целях возмещения расходов получателей субсидии, понесенных ими на уплату налога на профессиональный доход за налоговые периоды 2019 года.

Как

Выплата будет осуществляться в беззаявительном порядке на банковскую карту, указанную в приложении «Мой налог». Как привязать карту в «Моем налоге», я писал здесь.

Если в «Моем налоге» указано несколько банковских карт, то перечисление будет осуществляться на ту, которая помечена как основная.

Субсидия предоставляется единовременно.

Выплаты будут осуществляться на основании реестра, формируемого ФНС. Форма такого реестра приведена в приложении к Постановлению Правительства. Он будет электронным. Условием включения получателя субсидии в реестр является наличие в мобильном приложении «Мой налог» сведений о действующей банковской карте получателя субсидии.

Когда

Срок предоставления субсидии зависят от даты привязки карты в приложении «Мой налог». Если это произошло до 5-го числа календарного месяца, то субсидия будет перечислена не позднее 20-го числа такого календарного месяца. Если после 5-го числа календарного месяца — субсидия будет перечислена не позднее 20-го числа следующего календарного месяца.