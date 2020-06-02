Налоговики решили, что зарплата, взносы и амортизация не являются косвенными расходами. Суд их переубедил

Суд признал правомерным отнесение компанией расходов на амортизацию в состав косвенных расходов.

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения нижестоящих судов, которые отменили доначисления ООО «КРКА-Рус» 11,1 млн рублей – налог на прибыль, пени и штраф. Как указано в материалах дела, в 2018 году ИФНС России по городу Истра Московской области провела в «КРКА-Рус» выездную проверку. По ее итогам налоговики предложили компании уплатить налога на прибыль за 2014 – 2015 годы, а также пени и штраф.

Основанием для доначисления недоимки, по мнению ИФНС, стало неправомерное отнесение «КРКА-Рус» в состав косвенных расходов по налогу на прибыль расходов на амортизацию, зарплату и страховые взносы на работников.

Позиция налогового органа

налогоплательщиком была необоснованно занижена база по налогу на прибыль в связи с исключением из состава прямых расходов амортизации и заработной платы;

отнесение расходов к прямым или косвенным должно быть экономически обосновано и обусловлено технологическим процессом;

прямые расходы должным быть распределены на незавершенное производство, остатки готовой продукции на складе и остатки отгруженной, но не реализованной продукции.

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Судя по материалам дела, налоговым органом был составлен алгоритм расчет для определения прямых расходов, подлежащих принятию для целей налогообложения, алгоритм расчета прямых расходов по незавершенному производству, алгоритм расчета прямых расходов по готовой продукции. «КРКА-Рус» подала жалобу в управление ФНС по Московской области, а после получения отказа обратилась в суд.

Позиция налогоплательщика

вывод налогового органа о необходимости отнесения расходов на амортизацию и заработную плату сотрудников является необоснованным, не учитывающим выпуск продукции разных номенклатурных групп, выпуск продукции в соответствии с заказом контрагентов.

Суды трех инстанций поддержали «КРКА-Рус».

Позиция суда

установленный в п. 1 ст. 318 НК РФ перечень расходов, которые могут быть отнесены к прямым расходам, является примерным, а критерием отнесения расходов, связанных с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг) к прямым или косвенным, является прямое указание на это в учетной политике налогоплательщика;

налогоплательщиком продукция изготавливается и выпускается в соответствии с заказом контрагентов, что подразумевает включение в прямые затраты только тех расходов, которые могут быть отнесены на конкретное изделие прямым методом;

налогоплательщик самостоятельно определяет порядок распределения прямых расходов на НЗП и на изготовленную в текущем месяце продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) с учетом соответствия осуществленных расходов изготовленной продукции (выполненным работам, оказанным услугам);

положением налогоплательщика об учетной политике для целей налогообложения на 2014 и 2015 года прямые расходы, понесенные организацией в течение месяца при производстве продукции, распределяются на незавершенное производство и на выпущенную продукцию по каждому номенклатурному номеру отдельно. Базой для распределения является учетная стоимость незавершенного производства и выпущенной продукции;

налоговым органом был применен собственный метод распределения прямых расходов, который не учитывает каждый номенклатурный номер отдельно;

налогоплательщиком представлены пояснения, характеризующие производственную специфику предприятия и технологическую обоснованность распределения прямых и косвенных расходов, а также подтверждающих невозможность учета амортизационных отчислений по основным средствам в составе прямых расходов при позаказном методе учета затрат;

при этом, все производственное оборудование применяется одновременно при изготовлении широкой номенклатуры изделий (при выполнении различных заказов), что не позволяет определить время работы того или иного станка, приходящееся на изготовление конкретного изделия. Данное обстоятельство также не позволило произвести подобный расчет налоговому органу.

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Суд также указал, что в бухгалтерском учете косвенные расходы являются накладными и могут распределяться на виды производства, объекты учета затрат или же подлежат отнесению на финансовые результаты организации (согласно выбранной учетной политики).

«Подобное деление затрат имеет важное практическое значение в формировании себестоимости продукции и позволяет контролировать цены на выпускаемые обществом лекарственные препараты», – пояснил суд.

По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Кирилла Снегирева, в данном деле налогоплательщик обосновал необходимость отнесения расходов на амортизацию к косвенным расходам с учетом производственной специфики предприятия.

«Поэтому суды пришли к обоснованному выводу о том, что учет обществом для целей налогообложения при расчете налога на прибыль организаций в проверяемых периодах расходов на амортизацию, заработную плату сотрудников, страховые взносы в составе косвенных расходов единовременно без распределения их на реализованную продукцию, незавершенное производство, остатки готовой продукции, остатки отгруженной, но нереализованной продукции, не противоречит положениям ст. 318 Налогового кодекса РФ», – отмечает юрист.

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Принятое судом решение соответствует судебной практике применения нормы абз. 5 п. 1 ст. 319 Налогового кодекса РФ, продолжает Кирилл Снегирев.

«Еще в Определении ВАС РФ от 02.06.2008 г. № 5391/08 по делу № А47-7142/2007АК-23 Высший суд разъяснял, что согласно п. 1 ст. 318 Налогового кодекса РФ налогоплательщик самостоятельно определяет в учетной политике для целей налогообложения перечень прямых расходов, связанных с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг). Исходя из особенностей технологического процесса и производства, в порядке, установленном абз. 5 п. 1 ст. 319 Кодекса, налогоплательщик вправе разработать и применять экономически обоснованную методику учета производственных затрат и формирования себестоимости готовой продукции. Аналогичная позиция была указана в Определении ВАС РФ от 13.05.2010 № ВАС-5306/10 по делу № А71-8082/2009. Последующая практика арбитражных судов развивалась в схожем ключе», – отмечает он.