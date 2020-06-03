Разработаны поправки в ТК по удаленной работе. Авторы проекта – члены «Единой России»

Согласно социологическим исследованиям, к середине апреля число россиян, работающих дистанционно, достигло 14%. А количество таких вакансий выросло на фоне общего спада на рынке труда. Боле того, стало очевидно, что многие компании будут применять дистанционный формат и после окончания пандемии — примерно четверть компаний планируют это делать.

В этой связи в партии «Единая Россия» разработали законопроект с поправками в ТК, которые описывают удаленку.

«Неотрегулированные отношения в сфере дистанционной занятости не дают возможности работодателям, сотрудникам и профсоюзами гибко выстраивать взаимодействие. А это особенно важно в текущих экономических условиях. Наша задача — системно переработать существующие в законе нормы, сделать их понятными для применения, разрешить совмещение работы в офисе и удаленно», — отметил Председатель партии Дмитрий Медведев.

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Во-первых, в проекте речь идет о регламентации временного перевода на дистанционную работу и о частичной удаленной занятости. Согласно проекту поправок, если это не предусмотрено трудовым договором, между работодателем и сотрудником должно заключаться отдельное соглашение — для исключения спорных ситуаций касательно зарплаты и графика.

Во-вторых, максимально разрешается электронный документооборот — без использования электронной подписи для упрощения процесса, однако с закреплением в трудовом договоре приемлемых норм авторизации документов.

Наибольшие споры вызвало закрепление права сотрудника на «удаленке» быть офлайн. Дело в том, что дистанционный работник не защищен окончанием рабочего дня — работодатель зачастую считает себя вправе беспокоить его в любое нерабочее время.

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«Мы предложили закрепить график удаленной работы и личное время сотрудника. Мы понимаем, что могут возникнуть ситуации, когда в работнике будет острая необходимость. Такая работа должна быть оплачена по аналогии со сверхурочной. Это не только справедливо, но и будет ограничивать работодателя от неконтролируемого использования такой возможности», — прокомментировал один из авторов поправок Андрей Исаев Андрей Исаев.

Законопроект направлен в Минтруда, Федерацию независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков предложил создать четырехстороннюю рабочую группу для обсуждения поправок в Трудовой кодекс. В ее состав, по мнению Шмакова, должны войти представители партии, Правительства, работодатели, РССП и ФНПР.

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Напомним, на днях поправки в ТК в части дистанционной работы были внесены в Госдуму депутатами Московской городской Думы.