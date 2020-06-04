В законодательство о нотариате готовят поправки. Другое название тарифов и обязательные действия в услугах

Нотариусам хотят изменить порядок взимания платы за услуги, а также включит ряд нотариальных действий в обязательные. В Госдуму внесен проект закона.

Кстати, текст поправок можно скачать из вложения.

Вместо существующей платы за оказание услуг правового и технического характера (УПиТХ) предлагается установление «регионального» тарифа. Региональный тариф будет строиться, в том числе, на основе прожиточного минимума на душу населения в конкретном регионе.

В свою очередь, предлагаемый «федеральный» тариф призван заместить существующий нотариальный тариф, взимаемый в порядке части 2 и 3 статьи 22 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

Предусматривается, что за совершение нотариальных действий нотариус, занимающийся частной практикой, взимает Единый нотариальный тариф, включающий федеральный и региональный тарифы.

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Также в обязанности нотариуса предлагается включить совершение таких действий, как:

правовой анализ представленных документов,

проектов документов, полученной информации,

консультирование по вопросам применения норм законодательства,

изготовление документов,

копий документов,

скан-образов документов,

отображений на бумажном носителе образов электронных документов и информации, полученной в том числе в электронной форме,

осуществление технического обеспечения хранения документов или депонированного имущества, включая денежные суммы.

В целом, перечисленные услуги и так оказываются нотариусом в рамках УПиТХ. И в разных регионаз стоимость этих услуг разная. Где-то дороже, где-то дешевле. Поэтому, особых изменений, в случае принятия этого закона, не будет. Скорее всего, это попытка хоть как-то стандартизировать тарифы.

Есть мнение, что нотариусы в любом случае останутся при своем.