ФНС отрицает отказы в субсидиях из-за поздней сдачи СЗВ-М. Но они опять лукавят

Заместитель главы ФНС Светлана Бондарчук отрицает наличие проблем с получением субсидий из-за поздно сданной отчетности СЗВ-М.

В интервью радиостанции Business FM она сказала:

«Пенсионный фонд каждый день всю отчетность, поступившую вновь, корректирующую, за прошлый период передает в налоговые органы. Каждый день она встает в очередь на обработку, и все те потенциальные получатели субсидий, которые подали нам заявление, дополнительно вовлекаются в процедуру обработки этой отчетности».

Светлана Леонидовна утверждает, что обмен с ПФР ежедневный. И что если есть какие-то вопросы, то их можно задать как Пенсионному фонду, так и ФНС.

«Мы всегда эту ситуацию разворачиваем в пользу плательщика», — заявила она.

Однако реальность несколько отличается от слов г-жи Бондарчук. Сегодня мы рассказывали о том, что предпринимателям отказывают в субсидии, потому что СЗВ-М за март была сдана позже 15 апреля. Потому что именно за март ПФР сделал выгрузку только на 15 апреля и больше ничего не подгружает.

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