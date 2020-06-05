Какие подводные камни в работе с самозанятыми?

Самозанятых становится все больше, и с ними начинает работать все больше компаний и предпринимателей.

В «Красный уголок бухгалтера» прилетел вопрос по работе с самозанятыми. Собственно:

«Поделитесь, работаете ли вы (юридическое лицо) с самозанятыми? Какие для организации подводные камни?».

Вообще, нужно запросить подтверждение статуса самозанятого (можно выгрузить из приложения), и можно проверить, действительно ли он им является на сайте ФНС . Плюс, имеет смысл оформить договор, и все акты. Сам самозанятый за каждую оплату обязан прислать чек, формируемый в приложении.

А вот что пишут в комментариях:

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«Комиссия банка как на физика».

Кто-то говорят, что никаких:

«Вообще никаких. От самозанятого нужно получить чек. Все остальное также как с ИП».

Кто-то советует запросить справку о доходах:

«Запрашивайте справку о доходах из приложения, что бы не оказаться в отношении него налоговым агентом».

После этого была целая дискуссия. Суть в том, что если плательщик НПД превысит лимит доходов в 2,4 млн в год, отношения с ним переходят в рамки гражданско-правового договора, и заказчик становится обязан платить за него НДФЛ.

Есть и такой довод:

«Но удержать НДФЛ, если вы в момент платежа не знаете об утрате самозанятым статуса плательщика НПД, не получится. Следующий момент — если контрагент бывшего самозанятого в отношениях с ним становится плательщиком страховых взносов, то, не думаю, что шансы на взыскание их суммы с бывшего самозанятого велики».

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Завершим таким советом:

«Впишите в договор, что если теряет статус самозанятого, то обязан сообщить об этом. Если не даёт чек, то удерживайте с него налоги по ГПХ».

Вообще, еще один совет — крайне желательно, чтобы этот самозанятый работал не только с вашей компанией. Чтобы не было подозрения в том, что вы экономите на налогах.