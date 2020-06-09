Как бухгалтер относится к предшественнику. «Вызов принят», или «за что мне все это»?

Что вы думаете о своем предшественнике, когда приходите на новую работу? Хвалите его, или ругаете? Понятно, что все зависит от того, что за работа, и кто был перед вами.

А вот как это бывает у бухгалтеров. Приводим мнения из «Красного уголка бухгалтера». Началось все с поста топикстартера:

«Мы же не ругаем предыдущих бухов, мы все ошибаемся, все что-то недопонимаем, упускаем. Поэтому я похвалю и поблагодарю. Спасибо тебе, гений бухучета, который на протяжении пяти лет систематически допускал отрицательное сальдо по сч 51 на сотни тысяч по разным счетам и в разные годы, по сч 41 на миллионы, по всем субсчетам сч 57, ну и много еще чего веселого. Благодарю! Так держать! Короче, работка появилась интересная. Восстановление учета это всегда возможность повысить свою квалификацию и денежек заработать!».

Комментаторы топикстартера поддержали:

«После таких постов отпускает и сам начинаешь благодарить всех, кто вредит! Они же хотели как лучше, просто получилось как получилось...».

Кто-то вспомнил случай из своей практики:

«У меня как-то по кассе было отрицательное сальдо, причем с завидной регулярностью. Я тогда была в недоумении как так может быть».

Кто-то успокоился:

«Почитаешь хоть и успокоишься. Я тут терзаюсь, делать ли проводки по забалансовым счетам, чтобы так сказать, все было по букве закона). А народ на более, мягко говоря, значимые вещи не заморачивается».

Но, к сожалению, кому-то приходится и так:

«Я после такой рукодельницы, которая признавала, что есть ошибки и называла их „огрехи“, полгода получала штрафы, пени и запросы из ИФНС. Но она сама же и наступила на собственные грабли: подала налоговый вычет НДФЛ, а ей отказали, не сошлись суммы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за ее же периоды. Карма в действии».

В общем, хорошо когда к такому относишься с настроением «вызов принят». Но получать «по шапке» за «косяки» других — тоже не очень хотелось бы.