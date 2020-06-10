Власти передумали вводить запрет на увольнения в период пандемии

Минтруд изменил проект «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году».

В частности, оттуда убрали норму о запрете увольнять работников или отправлять их в простой по инициативе работодателя в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за карантинных ограничений.

Кроме того, из проекта убрали инициативу о новом порядке вывода работников в смены и изменения их обязанностей без согласия, передает РБК.

«С момента представления прошлой редакции значительная часть ограничительных мер была снята и отдельные положения проекта постановления утратили актуальность. В измененную версию вошли те нормы, которые требуют оперативного принятия с учетом сложившейся ситуации на рынке труда и поддержаны всеми сторонами социального партнерства», — пояснили в Минтруде.



Что осталось в новой версии: