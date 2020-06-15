Без штампа в паспорте в один номер не поселят?

В июне начали работать отели и гостиницы. Вот только Роспотребнадзор рекомендует при заселении у постояльцев проверять семейный статус.

Роспотребнадзор предписывает заселять людей по одному в номера, кроме женатых пар. Об этом пишет издание «РГ».

«Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы», — пояснили изданию в Роспотребнадзоре.

При этом, данная мера является рекомендательной в целях оградить людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, от рисков контактов друг с другом.

«Может заехать пара, не обязательно муж и жена, а, например, жених и невеста, естественно они также должны быть в одном номере. Также вместе могут проживать друзья, которые постоянно общаются и вместе летели. Они же и питаться будут за одним столом», — сказал президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.

Вообще, пара может быть и не расписана. Или действительно друзья. Поэтому, скорее всего, по факту будут просто спрашивать, друзья, не друзья, и просто будут рекомендовать поселиться отдельно.