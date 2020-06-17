Больше трех тысяч строящихся домов — проблемные. Данные привел глава Минстроя

Глава Минстроя Владимир Якушев заявил на заседании СФ, что в России более трех тысяч сторояхихся домов являются пробелмными.
«В 2019 году полноценно заработала у нас система, в ней мы видим практически каждый строящийся дом. И вот то, что мы можем сегодня отнести к проблемным домам — их 3 107», — сказал Якушев.
Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, на май 2020 года более 178 тысяч граждан нуждаются в восстановлении прав. Площадь долгостроев, которые расположены в 72 регионах страны, достигает 18,5 млн кв. м.
По материалам «ТАСС».
Кстати, спикер СФ Матвиенко предложила распространить реновацию на всю страну.