Как вовремя поданная уточнёнка спасла компанию от штрафа. Суды поддержали

Подача второй уточненной декларации спасла налогоплательщика от штрафа. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа поддержал нижестоящие суды в споре ООО «Роза Ветров СК» с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Кабардино-Балкарской Республике.

Налоговый орган привлек налогоплательщика к ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ за то, что тот заплатил налог уже после подачи уточненной налоговой декларации. Спасло ООО «Роза Ветров СК» своевременная подача второй по счету уточненной налоговой декларации.

По словам партнера, руководителя налоговой практики Five Stones Consulting Екатерины Болдиновой, это дело очень интересно и наглядно показывает, как налогоплательщики, знающие свои права, могут добиться отмены доначислений в суде.

«Налогоплательщик представил в налоговый орган уточненную декларацию по НДПИ за июнь 2018 года к доплате, уплатив налог после истечения сроков подачи декларации и срока уплаты налога. Соответственно, в такой ситуации он должен был быть привлечен к ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ, ведь налог на момент сдачи уточненной декларации уплачен в бюджет не был. Но налогоплательщик применил здесь интересный „метод“ ухода от штрафа, сдав в налоговый орган до завершения камеральной налоговой проверки первой уточненной налоговой декларации вторую уточненную налоговую декларацию. В тот же день налоговый орган вынес акт камеральной налоговой проверке по первой уточненной налоговой декларации, после которого, конечно, было вынесено решение о привлечении к ответственности.», — указала юрист.

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Налогоплательщик оспорил это решение в суде, мотивирую свою позицию тем, что при получении второй уточненной налоговой декларации налоговый орган должен был проводить ее проверку, а не выносить решение по первой «уточненке». Эта позиция следует из п. 9.1. ст. 88 НК РФ, согласно которой в такой ситуации налоговый орган должен был прекратить камеральную налоговую проверку по первой «уточненке», и начать проверять новую декларацию налогоплательщика.

Судебные инстанции сочли, что налогоплательщик добровольно устранил допущенные им нарушения до того момента, когда он узнал об обнаружении инспекцией таких неточностей в налоговой декларации, что расценили как свидетельство наличия условий для освобождения налогоплательщика от ответственности. «Если уточненная налоговая декларация представляется в налоговый орган после истечения срока подачи налоговой декларации и срока уплаты налога, то налогоплательщик освобождается от ответственности в случае представления уточненной налоговой декларации при условии уплаты им до представления уточненной налоговой декларации недостающей суммы налога и соответствующих ей пеней (пп. 1 п. 4 статьи 81 НК РФ). Наличие этих обстоятельств суд счел доказанным», — указал в постановлении кассационный суд.

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«Этот судебный акт, я думаю, будет активно применяться налогоплательщиками в обоснование своей позиции. Крупные компании зачастую подают 3-4 уточненных декларации, каждый раз немного корректируя свои налоговые обязательства, но налоговые инспекторы далеко не всегда помнят о своих обязанностях и порядке проверок таких деклараций», — говорит Екатерина Болдинова.