Домохозяйки обойдутся без пособия

К такому выводу пришли наши читатели в ходе опроса, который завершился сегодня.

Напомним, недавно в Госдуму был внесен законопроект о пособия для неработающих женщин и мужчин, занимающихся домашним хозяйством.

Если доход семьи менее 2-ух прожиточных минимумов, то домохозяйка/домохозяин будет получать пособие в размере МРОТ.

Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.

Как показали результаты опроса, 74 % наших читателей эту идею не поддерживают. Если домохозяйка не работает — это ее личное дело. Платить за это из бюджета нецелесообразно, считают клерки.

В комментариях к опросу участники обсуждения писали:

Если доход семьи ниже 2 прожиточных минимумов и семье (что вполне закономерно) не хватает, то по какой такой причине этот домохозяин/домохозяйка не работают? Зачем бездельникам помогать? Они не хотят работать, а им из бюджета (читай из денег работающих) вынь, да положь.

Между тем 26 % опрошенных отметили, что быть домохозяйкой — это труд и государство должно за это платить хотя бы МРОТ.