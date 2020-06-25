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Налоговики хотели отнести линию по сортировке бревен к недвижимости. Но суд их переубедил

Суд не увидел оснований для отнесения линии по сортировке бревен налогоплательщика к недвижимости.

Налогоплательщик сумел оспорить в суде доначисление налога на имущество на принадлежащую ему линию по сортировке бревен. Налоговики указывали, что данная линия является сооружением, то есть недвижимостью, и с него необходимо заплатить налог. Однако в суде компания смогла доказать, что, несмотря на наличие фундамента, спорное имущество является оборудованием, и от уплаты налога на имущество по действовавшей ранее редакции п. 25 ст .381 Налогового кодекса РФ освобождено.

Арбитражный суд Архангельской области отменил решение межрайонная инспекция ФНС (МИФНС) № 12 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о доначислении ООО «Группа компаний «УЛК» налога на имущество и пеней. Суд установил, что используемое компанией «Оборудование для линии сортировки бревен с 60 карманами сортировки» является движимым имуществом, а значит, на него распространяется льгота п. 25 ст. 381 Налогового кодекса РФ (в действовавшей ранее редакции). Решение суда еще не вступило в законную силу.

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Как указано в материалах дела, в 2019 году МИФНС провела в отношении ООО «ГК «УЛК» выездную проверку по вопросам уплаты налогов в 2015 — 2017 годах. По ее итогам налоговый орган доначислил компании 5,8 млн руб. налогов, а также пени и штраф. Претензии налоговиков вызвало отнесение компанией объекта основных средств «Оборудование для линии сортировки бревен с 60 карманами сортировки» к движимому имуществу, и применение к нему льготы по налогу на имущество в соответствии с п. 25 ст. 381 Налогового кодекса РФ. В МИФНС указали, что спорное имущество является объектом недвижимого имущества, поскольку:

  • Он прочно связан с землей. При этом, монтаж основного средства произведен на монолитных ленточных фундаментах из бетона с использованием закладных деталей, расположен на земельных участках с видом разрешенного использования.
  • Для строительства деревообрабатывающего завода, создан с соблюдением проектной документации, строительных норм и правил.
  • Он не может функционировать вне объекта недвижимости, так как демонтаж основного средства невозможен без нанесения ущерба функциональному назначению основного средства и/или объекта недвижимости.
  • Наконец, он является объектом капитального строительства «Сооружение линии сортировки пиловочника на 60 карманов».
ООО «ГК «УЛК» неверно присвоило спорному имуществу код «Оборудование деревообрабатывающее», тогда как на самом деле этот объект основных средств относится к «Сооружениям лесной промышленности». В связи с этим, как указали в МИФНС, применение к данному имуществу льготы по налогу на имущество в соответствии с действовавшей ранее редакции п. 25 ст. 381 Налогового кодекса РФ неправомерно. Согласно этому пункту от налога освобождалось движимое имущество, учтенное у юрлица после 01.01.2013, за исключением полученного от взаимозависимого лица или в результате ликвидации или реорганизации. С 2018 года на применение п. 25 ст. 381 НК РФ влияет введенная в кодекс в 2017 году новая ст. 381.1 Налогового кодекса РФ, передающая право принятия решения о применении освобождения от уплаты налога по движимому имуществу регионам.

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Компания с решением МИФНС не согласилась и обжаловало его в вышестоящем управлении ФНС и затем в суд. Юристы ООО «ГК «УЛК» указали, что спорное оборудование не обладает признаками недвижимого имущества, может выполнять функции вне недвижимого объекта, может быть демонтировано и использовано вне зданий. «Оборудование для осуществления процесса производства путем выполнения тех или иных технически функций, связанных с изменением труда, в том числе, установленное на фундаменте, по общему правилу не классифицируется в качестве сооружений (не отвечает определению понятия „сооружение“), а подлежит классификации в соответствующих группировках: машин и оборудования», — пояснили они.

В итоге, суд первой инстанции пришел к выводу, что спорный объект — оборудование линии сортировки пиловочника — предназначено для оценки, измерения, сортировки и выравнивания бревен. Налогоплательщик приобрел его как движимое имущество и принял к учету в таком качестве после окончания монтажа как самостоятельный инвентарный объект основных средств.

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«Сам по себе порядок возведения объекта и его кадастровый учет не свидетельствует о создании сооружения применительно к налоговым правоотношениям, а фундамент, на котором установлен такой объект, входит в состав данного оборудования и формирует его первоначальную стоимость», — указал в решении суд.

Также суд не согласился с позицией налогового органа в том, что спорное оборудование не связано с изменением предмета труда, поскольку лишь перемещает бревна.

«Спорное оборудование связано с изменением предмета труда уже только потому, что изменяет его положение, хотя используется также и для оценки, измерения, сортировки, торцовки и выравнивания бревен», — указал суд.

По словам адвоката, партнера ЮФ «Арбитраж.ру» Дениса Черкасова, проблематика данного дела сводится к вопросу отнесения спорного производственного оборудования к движимому имуществу или части единого объекта недвижимости в целях обложения его налогом на имущество.

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«Можно предположить, что положительный для налогоплательщика исход рассмотренного спора во многом является следствием сформированной ранее Верховным Судом РФ правовой позиции. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 12.07.2019 № 307-ЭС19-5241 стало ориентиром для нижестоящих судов при рассмотрении споров о доначислении налога на имущество в результате разграничения движимого и недвижимого имущества. Значимость этого Определения ВС РФ для налогоплательщиков трудно переоценить. В тексте комментируемого судебного акта ссылка на него встречается четыре раза», — отмечает юрист.

По мнению Дениса Черкасова, в налоговых правоотношениях важна определенность: необходимость взимания налога должна быть основана на объективных критериях, соблюдение которых являлось бы ясным любому разумному налогоплательщику при принятии объекта основных средств к учету, и не зависело бы от оценочных суждений.

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«Главным критерием для классификации объектов в налоговых целях является самостоятельное назначение спорных объектов (оборудования). Вместе с тем, согласно сформированной правовой позиции сам по себе факт монтажа, в том числе на фундаменте, оборудования в специально возведенном для его эксплуатации здании, не означает, что назначением оборудования становится обслуживание здания и не влечет безусловную необходимость квалификации оборудования как недвижимости для налоговых целей. Если объекты предназначены не для обслуживания здания или цеха, в которых они находятся, а, например, предназначены для производства продукции, и относятся к такому виду объектов основных средств как машины и оборудование, то нет основания для их включения в состав зданий», — пояснил адвокат.

Соответственно, по общему правилу к машинам и оборудованию, выступавших движимым имуществом при их приобретении и принятым на учет в качестве отдельных инвентарных объектов, применимы исключения из объекта налогообложения.

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«Однако, в случае установления в ходе налоговой проверки обстоятельств, указывающих на искусственное разделение в бухгалтерском учете единого объекта основных средств, выступающего недвижимым объектом (зданием или сооружением), налоговые органы не лишены права обосновывать необходимость взимания налога на имущество в подобных ситуациях», — подчеркивает Денис Черкасов.

Дело: А05-15683/2019.

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