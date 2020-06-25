Налоговики хотели отнести линию по сортировке бревен к недвижимости. Но суд их переубедил

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Как указано в материалах дела, в 2019 году МИФНС провела в отношении ООО «ГК «УЛК» выездную проверку по вопросам уплаты налогов в 2015 — 2017 годах. По ее итогам налоговый орган доначислил компании 5,8 млн руб. налогов, а также пени и штраф. Претензии налоговиков вызвало отнесение компанией объекта основных средств «Оборудование для линии сортировки бревен с 60 карманами сортировки» к движимому имуществу, и применение к нему льготы по налогу на имущество в соответствии с п. 25 ст. 381 Налогового кодекса РФ. В МИФНС указали, что спорное имущество является объектом недвижимого имущества, поскольку:

Он прочно связан с землей. При этом, монтаж основного средства произведен на монолитных ленточных фундаментах из бетона с использованием закладных деталей, расположен на земельных участках с видом разрешенного использования.

Для строительства деревообрабатывающего завода, создан с соблюдением проектной документации, строительных норм и правил.

Он не может функционировать вне объекта недвижимости, так как демонтаж основного средства невозможен без нанесения ущерба функциональному назначению основного средства и/или объекта недвижимости.

Наконец, он является объектом капитального строительства «Сооружение линии сортировки пиловочника на 60 карманов».

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Компания с решением МИФНС не согласилась и обжаловало его в вышестоящем управлении ФНС и затем в суд. Юристы ООО «ГК «УЛК» указали, что спорное оборудование не обладает признаками недвижимого имущества, может выполнять функции вне недвижимого объекта, может быть демонтировано и использовано вне зданий. «Оборудование для осуществления процесса производства путем выполнения тех или иных технически функций, связанных с изменением труда, в том числе, установленное на фундаменте, по общему правилу не классифицируется в качестве сооружений (не отвечает определению понятия „сооружение“), а подлежит классификации в соответствующих группировках: машин и оборудования», — пояснили они.

В итоге, суд первой инстанции пришел к выводу, что спорный объект — оборудование линии сортировки пиловочника — предназначено для оценки, измерения, сортировки и выравнивания бревен. Налогоплательщик приобрел его как движимое имущество и принял к учету в таком качестве после окончания монтажа как самостоятельный инвентарный объект основных средств.

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«Сам по себе порядок возведения объекта и его кадастровый учет не свидетельствует о создании сооружения применительно к налоговым правоотношениям, а фундамент, на котором установлен такой объект, входит в состав данного оборудования и формирует его первоначальную стоимость», — указал в решении суд.

«Спорное оборудование связано с изменением предмета труда уже только потому, что изменяет его положение, хотя используется также и для оценки, измерения, сортировки, торцовки и выравнивания бревен», — указал суд.

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«Можно предположить, что положительный для налогоплательщика исход рассмотренного спора во многом является следствием сформированной ранее Верховным Судом РФ правовой позиции. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 12.07.2019 № 307-ЭС19-5241 стало ориентиром для нижестоящих судов при рассмотрении споров о доначислении налога на имущество в результате разграничения движимого и недвижимого имущества. Значимость этого Определения ВС РФ для налогоплательщиков трудно переоценить. В тексте комментируемого судебного акта ссылка на него встречается четыре раза», — отмечает юрист.

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«Главным критерием для классификации объектов в налоговых целях является самостоятельное назначение спорных объектов (оборудования). Вместе с тем, согласно сформированной правовой позиции сам по себе факт монтажа, в том числе на фундаменте, оборудования в специально возведенном для его эксплуатации здании, не означает, что назначением оборудования становится обслуживание здания и не влечет безусловную необходимость квалификации оборудования как недвижимости для налоговых целей. Если объекты предназначены не для обслуживания здания или цеха, в которых они находятся, а, например, предназначены для производства продукции, и относятся к такому виду объектов основных средств как машины и оборудование, то нет основания для их включения в состав зданий», — пояснил адвокат.

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«Однако, в случае установления в ходе налоговой проверки обстоятельств, указывающих на искусственное разделение в бухгалтерском учете единого объекта основных средств, выступающего недвижимым объектом (зданием или сооружением), налоговые органы не лишены права обосновывать необходимость взимания налога на имущество в подобных ситуациях», — подчеркивает Денис Черкасов.