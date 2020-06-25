Налоговики хотели отнести линию по сортировке бревен к недвижимости. Но суд их переубедил

Да уж! Будто на коленке верстали, как поправки к Конституции!...
Т.е. все то "нормально" в экономике, что ведет к повышению уровня жизни граждан, я вас верно поня...
Я вовсе не являюсь социалистом. Более того считаю, что в благополучных сообществах (не о нас речь...
Обычно наоборот. "В саду мест нет, места только для льготников...", "Вы льготник, да вас таких т...
никто. это не отслеживается никак. Более того мать-одиночка может выйти замуж официально и , если...
Бедная девочка! Напишите Маргарите Симоньян в ее телеграмм-канал, она и RT не раз уже помогали лю...
А Вам не кажется, что есть причинно-следственная связь между явлениями в экономике и уровнем жизн...
Извините, Вадим. Алейда поняла меня более верно - я говорю о моей общей концепции, а не примените...
Ну..... устаревшая информация...... Сейчас на первом скрининге все беременные сдают тест на три о...
Вопрос в "нормальности" перечисленных явлений экономики, а не в том, чьи граждане живут лучше. От...
Конечно по делам. Возьмем, например, Россию....1900 году младенческая смертность (детей до года) ...
Вы бы, ежели чушь несёте, то хоть научитесь слова грамотно писать...
А, признак нормальности, это когда граждане живут в среднем похуже, что ли?...
Касаемо ЭДО 1с забыла упомянуть:1. что нужно с тем же контуром для каждого контрика настраивать п...
Я говорю о конкретно нынешней ситуации, которая, с точки зрения занятости населения, будет только...
Добрый день. Кто может подсказать, указанный Перечень, формируемый региональными властями считает...
Где это они упали? Набиулка вообще в какой стране проживает? ...
А мне пож-та пособие за отсутствие нормальных мужиков в стране назначьте, а то как-то не могу себ...
Что из этого "нормально": Куча заводов забугром, чтобы своим не платить высокие зарплаты? Куча ми...
Освободилась часть служб (новые сервисы делают свое дело), и чтобы не сокращать всех уж поголовно...
Вы бы хоть читали перед публикацией.
Как же можно не помочь другу: https://www.proekt.media/narrative/shkolnoe-pitanie-prigozhin/...
Постойте. Мы говорим сейчас про пособия по безработице не в данной конкретной ситуации нерабочих ...
Может за работодателем сразу закреплять новорождённых? Пусть взращивают)...
Ух как его прищучила хотелка на пожизненный срок остаться...
Они что, в ЕГРЮЛ посмотреть сами не в состоянии?
это в том случае, если организация в реестр еще не включена (так тоже бывает)...
РБК вчера о курсе доллара.https://quote.rbc.ru/news/article/5ef0cc469a7947c09f3cdbe0...
Мне интересно, только завтраки бесплатные будут или обед тоже?...
А военных и полицию аккурат перед пенсией за какое-нибудь разысканное специально пригрешение увол...
Нерабочая. Потому что глупая. Прикроют сразу.
Девчонки, а паркуром и боксом кто из вас занимается:)))))
Анекдот про то как стать миллионером знаете? Ходите больше на всякие семинары :))) стать миллионе...
Миша в своём репертуаре :) молодец:))) Из текста понял одно, Миша захотел на должность в ФНС. Пох...