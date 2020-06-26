С 2021 года будем работать на удаленке по новым правилам

До 10 июля в регионах должен завершиться процесс обсуждения поправок в ТК, связанных с дистанционной работой.

Напомним, поправки разработала «Единая Россия».

В первом чтении поправки планируют рассмотреть в Госдуме 21 июля.

В документе закрепляется три основных вида удаленной работы — постоянная, временная и комбинированная.

Кроме того, в законопроекте определяются способы взаимодействия сотрудника и начальника, удобные для обеих сторон. В частности, предлагается вести электронный документооборот. При этом не нужна электронная подпись — авторы законопроекта отметили, что ее оформление стоит достаточно дорого. Работник и его руководитель будут договариваться о способе верификации сообщений. Не отменяются и бумажные документы — их можно будет использовать, если обеим сторонам это удобно.

📌 Реклама Отключить

Кроме того, у тех, кто работает «на удаленке», появится право быть офлайн — выполнение всех заданий за рамками оговоренного рабочего времени должно будет оплачиваться сверхурочно.

После обсуждения поправок с профессиональным сообществом фракции «Единой России» в заксобраниях намерены выносить вопрос на рассмотрение региональных парламентов. Все предложения рассмотрят ко второму чтению в Госдуме, которое ориентировочно пройдет осенью. В «Единой России» рассчитывают, что поправки в закон вступят в силу уже 1 января 2021 года.