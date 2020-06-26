Введут особые правила увольнения удаленных сотрудников

Как мы уже писали ранее, в июле планируется первое чтение законопроекта с поправками в ТК в части удаленной работы.

Проект подготовлен «Единой Россией».

Первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев завил, что перечень оснований для увольнения удаленных работников по инициативе работодателя может незначительно отличаться от обычного перечня.

При этом он должен быть закрытым, все основания должны быть указаны в Трудовом кодексе.

В качестве примера парламентарий привел такое основание, как появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии. «К удаленному работнику как это применить? Во-первых, не проверишь, во-вторых, это основание для злоупотребления», — цитирует его слова ИА ТАСС.

«С другой стороны, могут быть такие вещи, как, например, систематический, в течение определенного времени, более месяца, невыход на связь с работодателем», — добавил депутат, подчеркнув, что корректировка перечня для дистанционных работников не должна восприниматься как ужесточение законодательства.