Налоговики присылают перерасчет по патенту без учета оплат. Будьте внимательны

Налоговики рассылают перерасчет патента по пострадавшим отраслям. Обратите внимание, там сумма за весь патент, а не за остаток, который нужно еще оплатить.

Ситуацией поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Кому-либо приходило требование с перерасчетом налога за 2 квартал по пострадавшим отраслям? Мне пришло требование с перерасчетом патента, внимание, с суммой гораздо большей к уплате, чем если бы я не была даже освобождена».

Вот что пишут в комментариях:

«Это не доплата, это стоимость всего патента. Не забудьте вычесть из этой суммы ту, что оплатили».

Или:

«Посмотрите внимательно, там не учитывается ваша оплата. Налоговая предоставляет просто перерасчет, без учета ваших оплат».

Кто-то предложили написать возражение, но смысла в нем нет. Налоговики все правильно посчитали.

В итоге, все пришли к выводу, что все прислали верно. В общем, будьте внимательны.