ФНС проиграла кассацию по резонансному делу

А что, Ненецкий АО настолько никому не интересен, что там даже не попытались выглядеть так же кра...
Так это по тексту и видно. Или вам надо перед каждым высказыванием писать: "внимание сарказм", "в...
Поддерживаю господина Турова и также призываю предпринимателей и юристов изучить упомянутое в ста...
Я Вам отвечу. Вся фишка любой веры в том, что это именно вера. Нельзя там ничего сопоставлять. Вс...
Вы знаете, с одной стороны, я понимаю желание кандидатов на объективные отказы. С другой стороны,...
Журналистам тоже это знакомо)
Нам тоже прислали запрос доплатите со всех доходов взносы, о том что с дивидендов взносы не платя...
Почему Вы отказываетесь жить в обществе. Человек не одинок по своей природе. В любом случае челов...
так основная то часть потоков и идет в карман конкретной личности ...
в Сочи сейчас не особо много народа, к моей большой радости ) ...
@talya, написали же, что за апрель и май последний день отправки заявления сегодня, 02.07.2020...
религиозно-мистический симптомокомплекс прогредиентного эндогенного психического заболевания ?...
О волшебстве цифр ЦИК: https://echo.msk.ru/news/2669541-echo.html?fbclid=IwAR0-qFfEjBhE_NmbfQNxEi...
Знаете, я смотрел на этот цирк с поправками со стороны, и ничего кроме смеха вся эта движуха не в...
Сегодня можно подать за апрель. Потому что срок продлили до 1 июля (перенос на 2 июля)...
Вы так бодро ответили, что я подумал, что легко сможете в двух словах ответить......
К звонкам в 23:00 и сообщениям в час ночи я уже давно привыкла)))Даже если я в офисе весь день, ч...
Молодежи, которая понимает к чему приведут новые поправки, полно. Просто для ролика выбрали именн...
Все это отлично, однако пока что отбор кандидатов по прежнему ведется непрозрачно. Нужно обязать ...
В Самаре в первом квартале у бухгалтера случилась эта ерунда. Они звонили и настойчиво звали дире...
Добрый день! За апрель в июне уже не принимали заявления? Сейчас тогда можно успеть только за май...
Обратитесь к профессионалам. В смысле, к представителям самих религиозных конфессий. Или почитай...
Как обычно, ФНС играет в наперстки и подменяет понятия.ФНС нет никакого собачьего дела до учета ф...
Для сторонников "не буду участвовать" и "проголосую против":-------------------- Цитата----------...
У нас в таком требовании среднеотраслевая была взята и не по нашему региону, и не по нашей отрасл...
ой, вы как маленький..... давно у всех конфессий есть ответ на этот вопрос. причем для разных во...
Все это было бы так, если бы не выглядел, к сожалению, как красивый миф и не слишком красивая реа...
Но теперь эти письма рассылает не человек, а бот. Передовые технологии внедряют. Эта технология с...
Вообще-то косвенный налог от налога с валовой выручки сильно отличается. ...
А почему вы решили, что он будет голосовать за? По возрасту определили что ли? Ох, зря ...
Ничто не бывает так постоянно, как что-то временное 😊...
Вообще, это по большому счету без разницы. Выражайтесь точнее, если это принципиально. Люди же не...