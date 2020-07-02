ФНС проиграла кассацию по резонансному делу

В соцсетях появились сообщения о том, что ФНС проиграла кассацию по делу Кузбассконсервмолоко (А27-17275/2019). Заседание АС Западно-Сибирского округа прошло сегодня в онлайн-режиме.

Речь в деле о так называемой налоговой реконструкции.

Комбинат покупал сырое молоко у трех перекупщиков, но посредники были фиктивными, а молоко ему продали сельхозпроизводители, которые не платят НДС. При налоговой проверке был доначислен НДС и налог на прибыль. Компания решила судиться.

Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил иск только частично: признал недействительным доначисление налога на прибыль, а также пени и штрафов по нему, потому что комбинат понес расходы на поставки молока (это и называется налоговая реконструкция). НДС, конечно, отстоять не получилось.

Однако апелляционная инстанция решения нижестоящего суда отменила. Об этом мы писали в материале Суд, который будут обсуждать весь год. ФНС выиграла после письма Минфина

И вот сегодня стало известно, что кассационная инстанция отменила решение апелляционной и оставила в силе решение первой инстанции.