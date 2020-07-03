Готовятся поправки в ТК в части выбора времени отпуска многодетными родителями

Сейчас работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.

В Госдуму внесен законопроект № 981928-7, согласно которому выбирать время для отпуска смогут многодетные родители с детьми до 18 лет.

Поправки предполагаются в статью 262.2 ТК.

Авторы проекта — депутаты Башкирии, задались вопросом — почему именно 12 лет? Что за возраст такой особенный?

Покопавшись в истории, они нашли «откуда ноги растут»:

Норма о предоставлении работающим женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 12 лет, первоочередного права на получение ежегодного отпуска в летнее или другое удобное для них время содержалась в Постановлении ЦК КПСС и СМ СССР от 22 января 1981 года № 235 «О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей».