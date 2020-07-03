Готовятся поправки в ТК в части выбора времени отпуска многодетными родителями

как достали меня все эти громкие заявления и определения .... Обоснуйте свои термины, пожалуйста,...
Это говорила я, да.А, что их нет у меня и почему то это сквозит из всех щелей, придумали Вы....
Вы неправильно понимаете. А без аргументов Вас вообще понять невозможно....
Девчонки, у меня уже попкорн кончился.....Идите, вон злых работодателей попинайте, в соседней ста...
А всё просто. Например лично моя семья имеет то, что имеет не благодаря политике, проводимой Пути...
Мы статью читали.... мы с нашим опытом можем побольше автора статьи написать..... будет абсолютно...
вы эти ответы читали? а я их пишу... ... там описаться еще хуже, чем в вакансии, потому что 99,9...
материнский капитал и увеличение пособия на детей до 1,5 лет, что дало два реальных всплеска рож...
Все бюджетники, вся армия, все менты, все организации, типа РЖД, в приказном порядке под давление...
"А теперь вишенка на торте...." Сами то поняли что в последнем абзаце написали? Что "м...
Я не люблю демагогию. Демагогию и придирки к словам здесь ваша прерогатива.Вы не указали ни на ка...
Так есть же обязанность работодателя письменно отвечать работнику почему он не принят на работу (...
Тююю,всего-то,а че не 500 тыс!? Задолбали!
Мда... щас вообще везде ставки на депозиты катастрофически упали((Даже от инфляции теперь свои де...
А Ленин-2 сказал, что в сентябре-октябре.
что значит хочет в приемную симпатичную девушку? вы статью то читали? а возьмет прыщавого негра- ...
Счет в ТБ, помогают и консультирует, проблем пока нет. Дозваниваться как в другие банки по полчас...
да ладно? А половина вещей в повседневной жизни используемых откуда?😋 А что касается ос...
спасибо, а то я что-то прошляпила где писали о кодах КВ в РСВ. теперь отчётец отправила без пробл...
да никто и не надеялся. но хотя бы моя совесть спокойна, я голосовала против....
ага. а повышение НДС вместо налога с продаж, а тотальное отслеживание движения всего и вся путем ...
показатели можете себе на одно место нарисовать. лучше посмотрите - стало ли лучше жить обычным л...
Лишние 10 дней лета - это ж хорошо ))
Не было здесь никогда капитализма.Казарменный феодализм -> казарменный социализм -> анархия...
Не для тебя цветут сады,В долине роща расцветает -Там соловей весну встречаетОн будет петь не для...
Бедолага директор. Всего-то восемь объектов недвижимости нажил и две машины. Которые и подарил сы...
Вот если бы присели парочка чиновников, из-за которых по-сути и "присаживают" директора, который ...
кстати в Сочи я сейчас абсолютно не наблюдаю никакого столпотворения ни на улицах ни на пляжах, т...
терпеть не могу мошенников играющих краплеными картами... из 20 лет правления только одну могу пр...
от НАО не ожидали просто такой наглости и не подготовились как следует) ...
А в базе данных налоговиков (которую они выкладывают в открытый доступ) у многих в этой графе сто...
Вы к чему все это пишите? Вы предлагаете голосовать при каждом виде камеры с наблюдателем, что л...
Но вот Вы и попались на вранье... На каждом участке, говорите, камеры и запись? Какие камеры при ...
еще раз--везде камеры и наблюдатели.. вас не смущает? хотите За-голосуйте.. Нет--то же.....