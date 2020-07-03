Клерк.Ру

Готовятся поправки в ТК в части выбора времени отпуска многодетными родителями

Сейчас работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.

В Госдуму внесен законопроект № 981928-7, согласно которому выбирать время для отпуска смогут многодетные родители с детьми до 18 лет.

Поправки предполагаются в статью 262.2 ТК.

Авторы проекта — депутаты Башкирии, задались вопросом — почему именно 12 лет? Что за возраст такой особенный?

Покопавшись в истории, они нашли «откуда ноги растут»:

Норма о предоставлении работающим женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 12 лет, первоочередного права на получение ежегодного отпуска в летнее или другое удобное для них время содержалась в Постановлении ЦК КПСС и СМ СССР от 22 января 1981 года № 235 «О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей».

Такском
📌 Реклама
Мероприятие
Всероссийский деловой онлайн-конгресс
"Квартальная, полугодовая отчётность 2020: разъяснения ФНС и экспертов».
08 Июль 2020
Узнать больше

Впоследствии данная льгота была распространена на одиноких работающих мужчин, имеющих двух или более детей в возрасте до 12 лет распоряжением СМ СССР от 30 октября 1985 года № 2275р.

Однако в 2017 году это Постановление было отменено.

Таким образом, данная норма предполагала льготный характер выбора времени очередного отпуска лишь для женщины либо одинокого отца.

В настоящее время статья 262 ТК ориентирована в первую очередь на поддержку полной семьи, в том числе и в вопросе упрощения согласования одновременного отпуска многодетным родителям, отмечается в пояснительной записке.

Совместный семейный отдых является значимым фактором укрепления семейных ценностей, а предлагаемая поправка в трудовое законодательство способствует созданию атмосферы уважения к статусу многодетной семьи, заявляют авторы проекта.

📌 Реклама
Отключить

Напомним, недавно аналогичный проект с поправками в ст. 262.2 ТК внесли депутаты Ямало-Ненецкого АО. Они предлагают скорректировать порядок очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставив приоритет работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, до достижения младшим из детей 14 лет.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама
Отключить