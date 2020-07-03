И снова случай с блокировкой ЭЦП налоговиками. Есть проблема у компании или просто хотят пообщаться?

Недавно на «Клерке» писали о блокировке ЭЦП налоговиками без видимых причин. А в результате, люди отчетность по НДС и налогу на прибыль сдать не могут.

И вот снова поделилист в «Красном уголке бухгалтера».

«Электронную подпись не принимает ИФНС. ФСС и ПФР принимают отчетность. Отказ ИФНС при приеме отчетности с указанием причины: электронная подпись не принадлежит подписанту. Калуга Астрал говорит, что ехать в налоговую. Поделитесь опытом, кто с таким отказом сталкивался».

Что пишут в комментариях:

«Ехать директору с паспортом».

Собственно, это — в первую очередь.

Немного подробнее:

«Ехать в налоговую генеральному. Там ему расскажут, почему блокирнули. У нас так заблокировали в декабре. До сих про проблему не решили».

Вообще странно, июль на дворе.

Кто-то поделилась своим опытом:

«Я сталкивалась. У нас НКО. Право действовать без доверенности имели исполнительный директор и президент ассоциации. Два года сдавали с подписью исполнительного. Потом бац. Была выгрузка данных из ЕГРЮЛ в налоговую и президент ассоциации стал как подписант. Написали несколько писем. А потом раз, и само исправилось. И многие нКО говорили, что в тот период столкнулись с этим».

Кто-то предлагают перевыпустить элетронную подпись:

«Очень помогает перевыпустить ЭЦП, обычно это недорого. Ехать никуда не надо, подписываем заявление на перевыпуск старой подписью и все, отчет уходит с новой подписью».

А вот и причина, но не у топикстартера, а у одного из комментаторов:

«У нас, оказывается, юрадрес забраковали, и из-за этого подпись. Хотя на последнее не имеют права все равно. А вот».

В общем, как и всегда — если налоговики вам что-то блокируют, отказывают в регистрации, или еще что-то — это они с директором пообщаться хотят. Ему прямая дорога в территориальную ИФНС.