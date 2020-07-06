Работник украл свою трудовую и кадровые документы. Писать заявление в полицию? Или понять и простить?

Пожалуй, у многих, если не у всех, бывали случаи, когда из организации сотрудник уходил «некрасиво». Вот это одна из них.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Сотрудник (работник отдела бухгалтерии, знающий где что лежит и имеющий доступ к кадровым документам) украл свою трудовую. Вместе с экземпляром трудового договора работодателя. И личную карточку и копии паспорта и т.д. После кражи уволился, взяв больничный. Подскажите, пожалуйста, с точки зрения закона какие шаги предпринять работодателю? Факт кражи доказан (есть запись). Впервые в таким столкнулись».

Не очень понятно, расценивать ли как кражу тот факт, что он свою трудовую взял. Но само по себе действие неприятное, тем более, нет ясности, что он не взял что-то еще.

Причем, в комментариях ТС разъясняет, почему так случилось:

«Виноваты конечно обе стороны. Но если честно, человек не делал объем, на который брали. Ему сказали не раз, что либо подтягивается, либо переведем на работу попроще. Ну раз не тянет. И начались истерики и т.д. Есть письменное подтверждение что неоднократно просили человека быть внимательнее и т.д.».

Последней каплей, по словам ТС, стал строгий выговор.

Правда, кто мешал уволить раньше? Можно же было сказать «пиши по собственному?».

А вот что пишут в комментариях:

«Позвоните сотруднику, обозначьте, что у вас на руках запись камеры видеонаблюдения, свидетельствующая о краже, это статья УК. Обозначьте, что если в течение 1 рабочего дня все, что было украдено не вернётся обратно — вы пишете в полицию заявление о краже. Возбуждается уголовное дело. Я вас уверяю, документы вернутся в тот же день. Восстанавливать, тратить время, силы и нервы-зачем? Факт налицо».

Кто-то делится своим случаем:

«О, один в один наша история! Позвонили своему юристу, в тот же день вызвали полицию, акт составили. Через неделю пришла та сотрудница, написала объяснительную, все заявления и акты подписала, трудовую вернула. Она не прошла испытательный срок, была бухом по ЗП... И спрашивается, ради чего так было делать».

Другой случай:

«Вам повезло, что видео есть. Я договорилась с предыдущим духом о встрече и передаче дел. Обговорили время, чтоб ей удобно было, я план передачи дел подготовила, чтоб оптимально все сделать. В итоге она сбежала со своей трудовой за 10 мин до моего прихода. По документам не уволена, тел не берет. В делах завал. Я отчёты делала, не оформлялась, директор подписывал. Акт составили. Могла же вернуться. И з/пл не получила. Вот ХЗ что у неё в голове...».

А вот и совет:

«Изначально законом установлена обязанность работодателя выдать при увольнении работнику трудовую книжку. Если это не зафиксированно, то возникает материальная ответственность работодателя перед работником в размере среднего дневного заработка за каждый день задержки трудовой книжки работодателем. Проверьте изначально зафиксированный факт того,что работник расписался в журнале движения трудовых книжек о ее получении. Если нет,то уведомляйте о том,что вы приглашаете работника ее получить. Факт кражи можно зафиксировать через заявление в полицию (это может помочь потом в суде доказывать,что выдавать было нечего), а уведомление работника о необходимости явиться к работодателю для получения трудовой книжки снимает материальную ответственность работодателя. Не слушайте советы про „не парьтесь и забудьте“. Если работник повел себя таким образом, вероятность возникновения иска в рамках трудового спора стремится к 100%».

Поэтому, факт кражи есть, запись есть. Пора наведаться в полицию.