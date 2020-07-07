Клерк.Ру

Бухгалтеру предлагают самому себе описать KPI. Что писать? И одному ли?

И снова о KPI для бухгалтера. Как его придумать и расписать, какой он должен быть? Этот вопрос будет актуален, пожалуй, всегда.

Задали его в «Красном уголке бухгалтера».

«KPI и всякий СМК -Management by Objectives (MBO) для главного бухгалтера кто-то писал? Гендир грезит внедрением, предлагает описать цели. А у меня в голове, кроме возни с багами программы и сроков предстоящей отчетности, и текущих выползающих геморов, оперативно решаемых, мало что появляется. Кроме того, я пока в одном лице, вместе с заказами офисной мебели, канцелярии, закупкой оргтехники и прочих кулеров вкупе с внезапно поручаемым директором, который тоже занят обеспечением коммерческой составляющей, и возней со 115-ФЗ.

Тужусь сообразить, что написать в целях, сочинение на тему как я хочу провести лето, начиная с СЗВ-М и отчетности, регулярных выплат, типа аренды и зп, бюджетирования и налогового планирования, изучения нормативки?... У кого есть такое или похожее, на что опираться, вдруг уже есть велосипед?

Про KPI порой смешаные чувства. Он точно необходим, чтобы руководитель понимал, за что он платит работнику деньги, а работник — за что он их получает. Плюс система мотивации, чтобы не терялся интерес к работе. Однако составлять его нужно совместно. А не так, что «напиши сам, а я посмотрю».

Такском
📌 Реклама
Мероприятие
Всероссийский деловой онлайн-конгресс
"Квартальная, полугодовая отчётность 2020: разъяснения ФНС и экспертов».
08 Июль 2020
Узнать больше

А вот что пишут в комментариях:

«Не возня с багами, а имплементация блока Х в такой-то базе данных, не возня со 115-ФЗ, а разработка и реализация стратегии компании в рамках 115-ФЗ, не канцелярия, а организация работы по снабжению, не изучение нормативки, а разработка, контроль и внедрение плана по повышению квалификации сотрудников финотдела. а также контроль за достоверностью отчетности, контроль отчетности на соответствие корпоративным стандартам, консультационная поддержка отделов таких-то в рамках планируемых сделок».

Ну а что? Все правильно, звучать должно не как какая-то рутинная операция, а как минимум, спасение мира. Или одной отдельно взятой компании.

Кто-то подошел с юмором:

«Какой у вас главный KPI? Главный у нас — не сесть».

В каждой шутке есть доля шутки, как говорится.

📌 Реклама
Отключить

А кто-то делится опытом:

«Я писал. В итоге, остановились на следующих показателях:

  • скорость и корректность выставления реализации,
  • учёта затрат. — документооборот (скорость отправки по ЭДО и бумаге контроль возврата оригиналов);
  • сдача налоговой отчётности и непаралич работы в этот период;
  • своевременное предоставление отчетов (оборотный капитал, дебиторы/кредиторы, нерезиденты)».
А кто-то придерживается другого подхода:

«Ему надо — пусть он и описывает. У Вас в трудовом договоре лишний головняк прописан? Нет. Пусть старается, работает».

Может, так и хорошо, но он ведь, не вникая в работу бухгалтера там такого напишет... Может, все-таки лучше с ним вместе это сделать?

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама
Отключить