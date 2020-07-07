Бухгалтеру предлагают самому себе описать KPI. Что писать? И одному ли?

И снова о KPI для бухгалтера. Как его придумать и расписать, какой он должен быть? Этот вопрос будет актуален, пожалуй, всегда.

Задали его в «Красном уголке бухгалтера».

«KPI и всякий СМК -Management by Objectives (MBO) для главного бухгалтера кто-то писал? Гендир грезит внедрением, предлагает описать цели. А у меня в голове, кроме возни с багами программы и сроков предстоящей отчетности, и текущих выползающих геморов, оперативно решаемых, мало что появляется. Кроме того, я пока в одном лице, вместе с заказами офисной мебели, канцелярии, закупкой оргтехники и прочих кулеров вкупе с внезапно поручаемым директором, который тоже занят обеспечением коммерческой составляющей, и возней со 115-ФЗ. Тужусь сообразить, что написать в целях, сочинение на тему как я хочу провести лето, начиная с СЗВ-М и отчетности, регулярных выплат, типа аренды и зп, бюджетирования и налогового планирования, изучения нормативки?... У кого есть такое или похожее, на что опираться, вдруг уже есть велосипед?

Про KPI порой смешаные чувства. Он точно необходим, чтобы руководитель понимал, за что он платит работнику деньги, а работник — за что он их получает. Плюс система мотивации, чтобы не терялся интерес к работе. Однако составлять его нужно совместно. А не так, что «напиши сам, а я посмотрю».