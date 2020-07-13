Работники на удаленке смогут вернуть траты на электричество. Если договорятся с работодателем

Минтруд в целом поддержал поправки в Трудовой кодекс, которые касаются удаленной работы.

Напомним, законопроект был внесен 16 июня, и до 16 июля в Госдуму должны поступить отзывы на него.

Законопроект вводит понятия временной и комбинированной дистанционной работы.

Также, в частности, предлагается упорядочить вопросы, связанные с рабочим временем дистанционных работников, в частности, их право не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенные временные интервалы. Данная проблема разрешается через указание на порядок взаимодействия работодателя и работника.

В своем отзыве Минтруд отметил, что авторам стоит уточнить понятия «неприкосновенность времени отдыха», а также «время взаимодействия», пишут «Известия». Плюс к этому министерство сочло нужным дополнить проект перечнем последствий, которые возникают при отказе сотрудника от дачи согласия на переход в режим временной дистанционной работы.

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Добавим, что проект также предусматривает возможность компенсации за использование для работы девайсов, программ и т.д., принадлежащих сотруднику. Правда, обязаловкой для работодателя это не будет. Об этом работник и работодатель должны договориться.

Как пояснил один из авторов проекта, депутат Михаил Тарасенко, в частности, работник сможет запросить возмещение затрат на электроэнергию, амортизацию личного компьютера, который он ежедневно использует, и так далее. Например, работодатель может увеличить оклад сотрудника на размер его дополнительных затрат.

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Член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Андрей Ветлужских подчеркнул в разговоре с «Известиями», что в условиях новой реальности нужно создать форму отчетности для сотрудников (как они могут подтвердить, что начали рабочий день), а также обозначить, как следует организовать режим труда и отдыха. Более того, сделать обязательным обсуждение вопроса о возмещении дополнительных расходов у работников — на электроэнергию, амортизацию оборудования.

Между тем эксперты отмечают, что рассчитать размер таких затрат на практике будет сложно: счетчик на электроэнергию не показывает расход энергии по отдельным источникам. Соответственно, нужно проводить исследования и определять средний расход, потом отдельно высчитывать сумму компенсации.