За нарушение тишины в многоквартирных домах предлагают штрафы до 50 тысяч рублей

Депутат ГД Анатолий Выборный рассказал о возможных санкциях к нарушителям тишины в многоквартирных домах, которые могут появиться в законодательстве.
Его слова в интервью приводит «Парламентская газета».
Речь идет о поправках в Жилищный кодекс, регламентирующих режим тишины.
«Очень важно, что документ возлагает ответственность на собственника и за своих квартиросъёмщиков. Потому что они, зная об обязанности соблюдать определённые нормы, будут требовать это и от своих жильцов» — уточнил депутат.Причем, поскольку квартиросъемщика поймать труднее, чем собственника (на котором зарегистровано право собственности), то и воздействовать на съемщиков планирубт серез собственников.
«На квартиросъёмщика можно воздействовать через того же собственника, который ему позвонит и скажет, что либо он выполняет правила, либо съезжает».Общероссийского времени, когда можно шуметь, и когда нельзя, скорее всего, не будет.
«На мой взгляд, правильно, что федеральный законодатель определённые вещи делегирует региональным законодателям. В регионах в зависимости от наступления темноты и других местных особенностей будут устанавливать своё время. В Москве, например, нельзя шуметь с 11 вечера до 7 утра» — сказал депутат.Отдельно было рассказано о штрафах.
«Мы отдельно внесём поправки в Кодекс об административных нарушениях. В московском КоАП за шум ночью предусмотрен штраф от одной до двух тысяч рублей для граждан. Мне кажется, на федеральном уровне можно установить штраф от 3 до 10 тысяч рублей. Но некоторые эксперты высказывают мнение, что планку можно поднять до 50 тысяч рублей, чтобы у правоохранителей была серьёзная вариативность в зависимости от конкретной ситуации».Как будут фиксироваться нарушения, скорее всего, будет дано на решение регионам.