За нарушение тишины в многоквартирных домах предлагают штрафы до 50 тысяч рублей

VikaV2193 Вот именно, что новая. А, она совсем не новая и откуда взялась не понятно. На месте суда я бы не ... При разводе будут делить не только имущество, но и долги

Natali Kr и что по этой цитате я должна понять? По-моему на мои вопросы она отвечает "да". а ваш пример одн... При разводе будут делить не только имущество, но и долги

Natali Kr Почему вы так считаете? родители в многодетной семье на работали, не платили налоги?Они намного с... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

keglya Заполняю РСВ по МСП. У вас не разобрана такая ситуация: если до предельной величины осталось окол... Заполняем РСВ для малого бизнеса по-новому

Тишина существенно отличается они за это не заплатили, а простые люди заплатили. ... Путин предложил кардинально решить квартирный вопрос

VikaV2193 Мне кажется, суд не примет расписки после того как прошел суд о разделе имущества. Где они были н... При разводе будут делить не только имущество, но и долги

Natali Kr Разве до этого момента имущество купленное в браке не делилось на обоих супругов при разводе, вне... При разводе будут делить не только имущество, но и долги