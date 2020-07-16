Клерк.Ру

За нарушение тишины в многоквартирных домах предлагают штрафы до 50 тысяч рублей

Депутат ГД Анатолий Выборный рассказал о возможных санкциях к нарушителям тишины в многоквартирных домах, которые могут появиться в законодательстве.

Его слова в интервью приводит «Парламентская газета».

Речь идет о поправках в Жилищный кодекс, регламентирующих режим тишины.

«Очень важно, что документ возлагает ответственность на собственника и за своих квартиросъёмщиков. Потому что они, зная об обязанности соблюдать определённые нормы, будут требовать это и от своих жильцов» — уточнил депутат.

Причем, поскольку квартиросъемщика поймать труднее, чем собственника (на котором зарегистровано право собственности), то и воздействовать на съемщиков планирубт серез собственников.

📌 Реклама
Отключить

«На квартиросъёмщика можно воздействовать через того же собственника, который ему позвонит и скажет, что либо он выполняет правила, либо съезжает».

Общероссийского времени, когда можно шуметь, и когда нельзя, скорее всего, не будет.

«На мой взгляд, правильно, что федеральный законодатель определённые вещи делегирует региональным законодателям. В регионах в зависимости от наступления темноты и других местных особенностей будут устанавливать своё время. В Москве, например, нельзя шуметь с 11 вечера до 7 утра» — сказал депутат.

Отдельно было рассказано о штрафах.

«Мы отдельно внесём поправки в Кодекс об административных нарушениях. В московском КоАП за шум ночью предусмотрен штраф от одной до двух тысяч рублей для граждан. Мне кажется, на федеральном уровне можно установить штраф от 3 до 10 тысяч рублей. Но некоторые эксперты высказывают мнение, что планку можно поднять до 50 тысяч рублей, чтобы у правоохранителей была серьёзная вариативность в зависимости от конкретной ситуации».

Как будут фиксироваться нарушения, скорее всего, будет дано на решение регионам.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама
Отключить