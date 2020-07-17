В России для IT-отрасли установят самые низкие в мире налоги. Проект внесен в Думу

Для IT-отрасли установят ставку налога на прибыль в федеральный бюджет – 3 %, а ставку в региональный бюджет – обнулят.

Соответствующий правительственный законопроект № 990337-7 накануне вечером внесен в Госдуму.

Это позволит установить налоговые условия для IT-бизнеса лучше, чем в таких привлекательных на сегодняшний день юрисдикциях, как индийская и ирландская, говорится в пояснительной записке.

Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире для соответствующей сферы деятельности.

Право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль предлагается предоставить тем же организациям, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий и которые имеют право применять пониженные тарифы по страховым взносам.