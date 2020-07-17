Клерк.Ру

В России для IT-отрасли установят самые низкие в мире налоги. Проект внесен в Думу

Для IT-отрасли установят ставку налога на прибыль в федеральный бюджет – 3 %, а ставку в региональный бюджет – обнулят.

Соответствующий правительственный законопроект № 990337-7 накануне вечером внесен в Госдуму.

Это позволит установить налоговые условия для IT-бизнеса лучше, чем в таких привлекательных на сегодняшний день юрисдикциях, как индийская и ирландская, говорится в пояснительной записке.

Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире для соответствующей сферы деятельности.

Право на применение пониженной ставки по налогу на прибыль предлагается предоставить тем же организациям, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий и которые имеют право применять пониженные тарифы по страховым взносам.

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При представлении указанных преференций предлагается не учитывать доходы от предоставления прав на использование программам, если такие права связаны с распространением рекламной информации в Интернете.

Кроме того, для IT-компаний начиная с 2021 года и на бессрочный период устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6 % (на ОПС - 6,0 %, на ОСС - 1,5 %, на ОМС – 0,1 %).

Также законопроектом предусмотрено снижение ставки по налогу на прибыль и совокупного тарифа страховых взносов для организаций, осуществляющих проектирование и разработку изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.

Одновременно исключаются из операций, не подлежащих налогообложению НДС, операциипо реализации исключительных прав на программы для ЭВМ, базы данных, не включенные в реестр российского программного обеспечения, а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора.

Кроме того, освобождение от НДС предлагается не распространять на операции по передаче прав на использование программам для ЭВМ и баз данных, если такие права связаны с распространением рекламной информации в сети Интернет.

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