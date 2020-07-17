Клиент нарушил 115-ФЗ, и это спасло его от комиссии банка. Правда, пришлось пройти все инстанции в судах

Банк удержал с предпринимателя комиссию при закрытии счета и переводе остатка денежных средств в другой банк. При этом, закрытие счета произошло из-за нарушения клиентом положений 115-ФЗ, повлекшее расторжение договора с банком.

Ссылаясь на условия комплексного банковского обслуживания, банк удержал комиссию в размере 15% от суммы перечисления — в размере 718 402,92 руб.

После этого компания передала право требования к банк по договору цессии физлицу. А тот решил указанную выше комиссию с банка взыскать, посчитав ее неосновательным обогащением. В итоге, дошел до Верховного суда.

Верховный суд отменил акты предыдущих инстанций и отправил дело на новое рассмотрение в апелляцию.

Что характерно, суд указал банку на недопустимость извлечения выгоды при закрытии счета клиентом в случае нарушения 115-ФЗ.

«Осуществление Банком функций контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма производится в публичных интересах, во исполнение обязанностей, возложенных федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, а не на основании договора с клиентом. Осуществление кредитной организацией указанной выше публичной функции не может использоваться в частноправовых отношениях в качестве способа извлечения выгоды за счет клиента в виде повышенной платы за совершение операций с денежными средствами, которые кредитной организацией признаны сомнительными, поскольку это противоречит существу правового регулирования данных отношений и не предусмотрено ни Законом о противодействии отмыванию доходов, ни иными нормативными актами» — указал суд в определении.

Отдельно суд обратил внимание на нормы 115-ФЗ в части взимания комиссии банком при противодействии легализации доходов:

«Закон о противодействии отмыванию доходов, устанавливая специальные правовые последствия выявления кредитными организациями сомнительных операций в случае непредставления клиентами документов в их обоснование, не содержит норм, позволяющих кредитным организациям в качестве меры противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, устанавливать специальное комиссионное вознаграждение. В связи с этим возложение на клиента банка расходов по проведению данного контроля, в том числе путем установления специального тарифа при осуществлении банковских операций в зависимости от того, являются или не являются они следствием такого контроля, недопустимо».

Таким образом, контроль, осуществляемый в рамках 115-ФЗ является его публичной обязанностью, не разрешающей переводить это в плоскость частноправовых отношений и извлечения прибыли.

Определение ВС от 9 июня 2020 г. № 5-КГ20-8, 2-5744/2018.