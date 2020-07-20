Чаевые в счете под запретом, новый вид жалобной книги: Роспотребнадзор меняет правила

Мы подали заявление на сверку, по пунктам расписала что числится, что нет, документы основания пр...
Зачем класть ветку в кузов, а не оставить ее на обочине дороги? Может поэтому сотрудника гаи прив...
когда уже угомонят банки с этими сверхкомиссиями по ФЗ115?? не пора ли за это дело конкретно г-же...
А принятый к вычету НДС восстанавливать надо в этом случае (пропорционально остаточной стоимости)...
Некто Ульянов про этот развал писал, когда не только телевизоров, но и радиовещания-то не было. ...
Никогда не знаешь, что придет в голову этим пчелам. Правоохранительные органы работают так, что п...
Первая история, вторая. А у меня третья есть. Единственное , что я принял от аутсорса в порядке -...
Сколько раз были склоки из за этих двух недель отработки. Я конечно понимаю, если сотрудник нашёл...
Да нет, речь не о том, о чем вы пишете. От слова совсем. А как раз о том, о чем написала я - о мо...
Кто ждал? Те, кто подделывал документы для получения субсидии? Так мошенникам всегда надо чего-ни...
Я тоже не поняла, что прикольного. Условия не сокращать никогда работников в постановлении о субс...
Что там прикольного? Будут вынуждены - будут сокращать.
Ситуация конечно не из приятных.
Так надо сначала сделать сверку, если не делали раньше, а потом отслеживать. Может у вас числится...
Я пользуюсь.Для автоплатежей по выставленным счетам установлены лимиты.В любом случае за сутки до...
не развалится никогда))))
да любой банк, они все дерут эти комиссии
А в чем смысл этой сверки? В течение года может быть и движение этого имущества. Может сложитьс...
Самый прикол начнется, когда работодатели, получившие субсидию, все-таки будут вынуждены проводит...
Timeo Danaos et dona ferentes — Боюсь данайцев и дары приносящих. Латинская крылат...
Вообще то речь не об этом. Реальная жизнь, она опять не впишется в наш УК. Напр.: апрель - бизнес...
Тоже не пользуюсь автоплатежами, но насколько я помню они не совсем сами оплачиваются. Банк запра...
Одно не пойму: что значит "откуда не ждали?" Как раз оттуда и ждали. Это же было понятно уже на с...
Что делать, если ошибочно пробили сумму большую чем нужно?...
Ага, ОПСОСы тоже все мечтают автоплатеж мне подключить. Чтобы потом за подключенные мне втихушку ...
Налоговиков никто не обзывал. Это про тех, кто утверждает о незаконности работы ФНС. На это и был...
Ладно вам обзываться. Они просто налоги собирают, работа у них такая....
Маркируйте, только на себя берите расходы и не делайте всё через ж..у. Но нет....
Каждый должен чувствовать себя преступником.
А по телевизору говорят, США уже разваливается. Неужели там ипотеку кому-то дают?...
Расовое замещение в действии.
Ничего не должен. Капитализм на дворе, простите.
Я не поняла, что именно Клерк должен был пояснять?
А кто-то даже попробовать боится, глядя на сумму. Но клерк ни разу не объяснил, что за чем и поче...