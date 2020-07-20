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Чаевые в счете под запретом, новый вид жалобной книги: Роспотребнадзор меняет правила

Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг для ресторанов, столовых и баров, включив в них возможность дистанционного заказа и указав на право клиента не оставлять чаевые.

Проект постановления правительства опубликован для обсуждения, пишет ТАСС.

Обновить правила потребовалось из-за того, что прежние устарели и не учитывают современный уровень технологического развития. К примеру, в проекте предусматривается возможность использования дистанционного способа приема заказов в заведениях общепита. Зааказ может быть оформлен через интернет, а также с помощью «телефонной, электронной или иной связи».

Появится правило, согласно которому заведение общепита не вправе без согласия клиента выполнять дополнительные услуги за плату, а также включать в заказ иные расходы, не относящиеся к стоимости продукции из меню, например, какие-либо комиссии, доплаты или чаевые. В случае, если такие дополнительные услуги уже были оплачены потребителем, он вправе потребовать от ресторана возврата уплаченной суммы.

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Кроме того, для онлайн-заказов общепит должен предоставлять информацию об услугах — не только цену и условия оплаты, но и пищевую ценность блюд, содержание в них белков, жиров, углеводов и витаминов.

Также Роспотребнадзор дополнил пункт об обязательном наличии в заведениях общепита книги отзывов и предложений положением, согласно которому заведение может удалять оставленные клиентами записи по прошествии шести месяцев со дня их внесения или в случае, если такая запись содержит ненормативную лексику, оскорбительные высказывания или иную информацию, размещение которой запрещено законом.

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