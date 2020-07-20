Чаевые в счете под запретом, новый вид жалобной книги: Роспотребнадзор меняет правила

Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг для ресторанов, столовых и баров, включив в них возможность дистанционного заказа и указав на право клиента не оставлять чаевые.

Проект постановления правительства опубликован для обсуждения, пишет ТАСС.

Обновить правила потребовалось из-за того, что прежние устарели и не учитывают современный уровень технологического развития. К примеру, в проекте предусматривается возможность использования дистанционного способа приема заказов в заведениях общепита. Зааказ может быть оформлен через интернет, а также с помощью «телефонной, электронной или иной связи».

Появится правило, согласно которому заведение общепита не вправе без согласия клиента выполнять дополнительные услуги за плату, а также включать в заказ иные расходы, не относящиеся к стоимости продукции из меню, например, какие-либо комиссии, доплаты или чаевые. В случае, если такие дополнительные услуги уже были оплачены потребителем, он вправе потребовать от ресторана возврата уплаченной суммы.