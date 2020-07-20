Клерк.Ру

Удерживать ли НДФЛ с работника, который за границей на удаленке?

Работник застрял за границей, там и работает на удаленке. Нужно ли за него платить НДФЛ? И в каком размере?

Вопрос в «Красном уголке бухгалтера»:

«Ситуация такая — сослуживица уехала в Тай зимовать еще до начала вот этого вот всего. 13 января, если это важно. И по сию пору кукует там, работает дистанционно. На эвакуационные рейсы не пробилась, поскольку организованы они очень интересно. И вот в скором времени будет 183 дня, как она с мужем и ребенком сидит за границей. Вопрос следующий: не выходило ли чего относительно смягчения признания человека налоговым нерезидентом? Им и так там невесело, а если я начну с нее вычитать 30% зарплаты, будет вообще удавиться. Ведь не по своей воле они там сидят!».

Сразу можно привести комментарий, как правильно:

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«Вы должны удерживать НДФЛ вообще. Потому что это доход от источников за пределами РФ. Глянь письмо Минфина России от 08.05.2019 N 03-04-05/33559».

А вот что еще пишут:

«ИФНС, как правило, не может отследить.Гражданство РФ есть и дальше не смотрят».

Другие с этим мнением не соглащаются:

«Очень они даже следят. Нам присылали письма о том, что люди пересекли границу и не вернулись. Будьте добры признать их нерезидентами. Так же и с карантином — что тот и этот вернулись из за границы — отправьте их на карантин».

Вообще, госструктуры между собой очень даже взаимодействуют. Хотя, может не всегда:

«Только две недели назад спрашивала у налоговиков, нет у них пока такого ресурса, не отслеживают, таможня, погранцы не передают информацию».

Кто-то делится советом для застрявших за границей:

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«На сайте Госуслуги можно подать заявку на получение госпомощи для тех россиян, кто остался за границей. Там приличные деньги платят. Знакомая с 2 детьми, оставшаяся в Египте, получает около 170 тыс. в месяц на троих».

Подытожим:

«Если работник трудится за рубежом, то вознаграждение за его труд считается полученным от источников, находящихся за пределами РФ. А налоговые резиденты, получающие доходы от зарубежных источников, должны платить НДФЛ самостоятельно. Т.е. на российскую организацию-работодателя обязанности налогового агента не возлагаются. Если работник находится за границей достаточно долго, чтобы утратить резидентский статус, его доходы, полученные за дистанционную заграничную работу, не облагаются НДФЛ вообще».

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