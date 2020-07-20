Налоговики требуют все договоры, счета на оплату, платежки... Справку для бассейна тоже нести? Компания на УСН

Очередное требование налоговиков, из разряда «пришлите нам все, что у вас вообще есть».

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришло требование о том, что за 2019г. Декларация по УСН убыточная, ну и понеслось... Дайте договоры, книгу доходов и расходов и т.п. У нас за год, ну примерно 50-60 договоров! Они их все читать будут? Это реально?».

Автор поста еще в нескольких комментариях ниже продолжает:

«Самое интересное, а зачем им платежки? Им банк каждый месяц информацию отправляет... Пусть сами оттуда и берут данные».

Или:

«Мне хочется все эти папки отнести им и сказать: вот, берите сколько хотите документов, и счетов, и актов. Давно у меня в голове такое желание: всю первичку и договоры сдавать в ИФНС, а они пусть хоть круглый год на них любуются!».

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Странно что компанию на УСН так трогают... Из ИФНС что ли выжить хотят? Как убыточную, чтобы статистику не портила?

Вот еще мнение из комментариев:

«Интересно, когда в следующем году мы все покажем убытки по УСН в связи со сложившейся ситуацией с эпидемией, многие предприятия Питера так и не запущены, то все тоже будут стоять на ковре? А откуда прибыль должна появиться?».

Подытожим еще одним комментарием автора:

«Мне плакать хочется, в период отчетности такую ересь запрашивать».

Крепитесь, то ли еще будет!

А вообще, напомнило сцену из сериала «Друзья», когда Рейчел просит героя Брюса Уиллиса принести что-то из машины, и на его вопрос «что именно принести?», отвечает: «удиви меня!».