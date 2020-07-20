Налоговики требуют все договоры, счета на оплату, платежки... Справку для бассейна тоже нести? Компания на УСН

Очередное требование налоговиков, из разряда «пришлите нам все, что у вас вообще есть».
Поделились в «Красном уголке бухгалтера».
«Пришло требование о том, что за 2019г. Декларация по УСН убыточная, ну и понеслось... Дайте договоры, книгу доходов и расходов и т.п. У нас за год, ну примерно 50-60 договоров! Они их все читать будут? Это реально?».
Автор поста еще в нескольких комментариях ниже продолжает:
«Самое интересное, а зачем им платежки? Им банк каждый месяц информацию отправляет... Пусть сами оттуда и берут данные».Или:
«Мне хочется все эти папки отнести им и сказать: вот, берите сколько хотите документов, и счетов, и актов. Давно у меня в голове такое желание: всю первичку и договоры сдавать в ИФНС, а они пусть хоть круглый год на них любуются!».Странно что компанию на УСН так трогают... Из ИФНС что ли выжить хотят? Как убыточную, чтобы статистику не портила?
Вот еще мнение из комментариев:
«Интересно, когда в следующем году мы все покажем убытки по УСН в связи со сложившейся ситуацией с эпидемией, многие предприятия Питера так и не запущены, то все тоже будут стоять на ковре? А откуда прибыль должна появиться?».Подытожим еще одним комментарием автора:
«Мне плакать хочется, в период отчетности такую ересь запрашивать».Крепитесь, то ли еще будет!
А вообще, напомнило сцену из сериала «Друзья», когда Рейчел просит героя Брюса Уиллиса принести что-то из машины, и на его вопрос «что именно принести?», отвечает: «удиви меня!».