В Минстрое хотят субсидировать кредиты малым застройщикам. Выделяют 1 млрд руб.

В Минстрое разрабатывают проект постановления правительства для субсидирования кредитов малым застройщикам. На это выделят 1 млрд.
«По поручению председателя правительства мы разработали постановление отдельное по субсидированию низкомаржинальных проектов. Это там, где рентабельность меньше 15%. Для того, чтобы жилищное строительство шло во всех регионах», — сказал Стасишин на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.
Он пояснил, что государство будет субсидировать разницу между процентной ставкой по кредиту и ключевой ставкой. На эти цели предусмотрен 1 млрд рублей, уточнил замминистра. По его словам, проект постановления проходит согласование в Минфине и Минэкономразвития.
С 1 июля 2019 года затройщики не могут привлекать средства граждан напрямую. Вложенные деньги дольщиков сначала хранятся на специальных счетах эскроу, и застройщик может их получить только после сдачи объекта строительства дольщикам. А строить можно за счет банковских кредитов.
По материалам «ТАСС».