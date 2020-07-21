Штрафы для коллекторов хотят поднять до полумиллиона. За угрозы должникам

В ГД внесен правительственный законопроект, значительно повышающий штрафы для коллекторов за угрозы должникам.
Предполагается поднять максимальную сумму штрафа до 500 тысяч рублей. Сейчас максимальная сумма взыскания для должностных лиц составляет 100 тыс. рублей, для юридических — 200 тыс.
Как сказано в пояснительной записке,
«не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц».
Сказано и о недопустимости распространения персональных данных должника:
«вне зависимости от наличия согласия должника, раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также сообщение по месту работы должника».
Текст проекта закона № 992248-7 прикреплен к публикации.